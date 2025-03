Takiego sondażu jeszcze nie było. Nawrocki ma powody do zmartwienia

Radio Zet przeprowadziło sondaż z czterema pytaniami, w których zbadano jak zdaniem wyborców PiS Karol Nawrocki, Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak poradziliby sobie w przypadku kryzysowych sytuacji. Błaszczak najsłabiej wypada w każdym scenariuszu, ale co ciekawe w dwóch pytaniach to Morawiecki był górą.

Morawiecki przed Nawrockim

Morawiecki lepiej wypada w scenariuszu, w którym przewidziano napływ do Polski migrantów spoza Europy. 12 proc. respondentów wskazało bowiem na byłego premiera, a 10 proc. na Nawrockiego. Jedynie 6 proc. na Błaszczaka. 16 proc. odpowiedziało, że "każdy z nich tak samo by sobie poradził", a z kolei aż 40 proc., że "żaden z nich by sobie nie poradził". Opcję Nie wiem / trudno powiedzieć zaznaczyło 15 proc.

Który z trzech polityków lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku wielkiego kryzysu ekonomicznego w Europie? Tutaj Morawieckiego wskazało aż 19 proc. respondentów, podczas gdy Nawrockiego – 9 proc. Błaszczak wypada jeszcze słabiej z wynikiem 4 proc. Opcję "każdy z nich tak samo by sobie poradził" zaznaczyło 11 proc. respondentów, a z kolei odpowiedź "żaden z nich by sobie nie poradził" – aż 41 proc. 16 proc. nie ma zdania.

Kto lepiej poradzi sobie, jeżeli upadnie Ukraina?

W sondażu zapytano też kto lepiej poradziłby sobie w roli prezydenta w przypadku klęski Ukrainy i masowego napływu uchodźców do Polski. Tutaj Nawrocki i Morawiecki mają taki sam wynik – po 11 proc. Mariusza Błaszczaka wskazało 7 proc. Zdaniem 14 proc. każdy z nich tak samo by sobie poradził, ale 38 proc. uważa, że "żaden z nich by sobie nie poradził". 18 proc. nie ma zdania.

Ostatnie pytanie dotyczyło ewentualnego ataku Rosji na Polskę. Tutaj też jest remis. Morawieckiego i Nawrockiego wskazało po 11 proc., podczas gdy Błaszczaka – 9 proc. Opcję "każdy z nich tak samo by sobie poradził" wskazało 13 proc., a "żaden z nich by sobie nie poradził" – 39 proc.Ponado 17 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24.

