Rymanowski do Nawrockiego: Co jest z panem nie tak?

Bogdan Rymanowski w trakcie audycji zwrócił uwagę, że w sondażach Karol Nawrocki ma mniejsze poparcie niż partia, która go popiera. – Co jest z panem nie tak? Po 2 miesiącach kampanii nie ma pan takiego poparcia, jak PiS – mówił dziennikarz.

– Wszystko jest dobrze. Uspokajam – odparł Nawrocki. – Nie śledzę wszystkich sondaży. Widziałem różne. Widziałem takie, które dają mi zwycięstwo w II turze, dają mi ponad 30 proc., widziałem takie, gdzie mam mniej – kontynuował.

Szef IPN nie ma wątpliwości, że wejdzie do II tury, albo wręcz wygra w I turze. – Z całą pewnością wyborcy PiS, członkowie NSZZ Solidarność, członkowie wielu fundacji i stowarzyszeń wierzą we mnie jako w przyszłego prezydenta RP – mówił.

– Po zakończeniu kadencji PAD ja zostanę prezydentem Polski i o wszystko zadbam. Jak wiceTusk zostanie prezydentem to możemy być pewni, że dołączymy do głosu państw UE, które kwestionują sojusz transatlantycki i nawet tworzą NATO bis – stwierdził.

Konwencja Nawrockiego. "Wybory będą referendum"

W niedzielę odbyła się konferencja programowa Karola Nawrockiego w podwarszawskich Szeligach. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta przekonywał, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. – To jest nasze wspólne zobowiązanie – stwierdził. Nawrocki poinformował, że odwiedził już blisko 200 polskich miejscowości. – Wiecie, co ludzie mówili mi najczęściej? Że chcą żyć w Polsce normalnej – zaznaczył. – Stoję tutaj dzisiaj, żeby to zrobić – zadeklarował.

W trakcie swego wystąpienia Nawrocki stwierdził, że wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska, co wywołało gromkie brawa.

Czytaj też:

Na konwencji pojawiła się Marta Kaczyńska. Zwróciła się z przesłaniem do żony NawrockiegoCzytaj też:

"Trzeba jasno powiedzieć". Na konwencji Nawrockiego nagle pojawił się temat Ukrainy