"Trzeba jasno powiedzieć". Na konwencji Nawrockiego nagle pojawił się temat Ukrainy

Trwa konferencja programowa Karola Nawrockiego w podwarszawskich Szeligach. W wydarzeniu uczestniczą m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta przekonywał, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. – To jest nasze wspólne zobowiązanie – stwierdził. Nawrocki poinformował, że odwiedził już blisko 200 polskich miejscowości. – Wiecie, co ludzie mówili mi najczęściej? Że chcą żyć w Polsce normalnej – zaznaczył. – Stoję tutaj dzisiaj, żeby to zrobić – zadeklarował.

Co dalej z Ukrainą?

Podczas konwencji wyborczej pojawił się też temat polityki międzynarodowej, w tym relacji polsko-ukraińskich. Karol Nawrocki przytoczył słowa Lecha Kaczyńskiego o rosyjskim imperializmie.

– W naszym interesie jest, że im dalej Rosja od naszych granic, tym lepiej. Nie jesteśmy jednak gospodarstwem pomocniczym Ukrainy. Chcemy być partnerem i będziemy, kiedy będę prezydentem. Nie możemy dać się traktować przez państwo Ukrainy tak, jak ostatnio nas traktuje. To jest nieprzyzwoite i trzeba to powiedzieć jasno – zaznaczył kandydat na prezydenta.

Kandydat popierany przez PiS podkreślił, że Ukraina powinna wyrazić zgodę na ekshumacje na Wołyniu. – Ci zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów nie wołają o zemstę, ale o krzyż i pochówek. Jeżeli się współpracuje z Polską, to trzeba na to pozwolić – powiedział Nawrocki. Tłum zaczął wówczas skandować: "cześć i chwała bohaterom".

Nawrocki: Wybory będą referendum za odrzuceniem rządu Tuska

– Wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska – powiedział Karol Nawrocki, co wywołało gromkie brawa.

– W imieniu tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny, którzy żyją w Polce zwijających się aspiracji i ambicji, w imieniu tych wszystkich, którzy nie mają szansy na sprawiedliwy proces, w imieniu tych wszystkich, którzy żyją dzisiaj w demokracji warczącej na wszystkich tych, którzy myślą inaczej, którzy chcą inaczej – kontynuował.

– W ostatnim czasie ta demokracja warcząca przez pięć godzin przesłuchiwała mojego współpracownika Sebastiana w sprawie nieaktualnego katalogu, a policjanci bawili się w dobrego i złego policjanta, traktowali tego urzędnika jak złodzieja. Demokracja warcząca musi się skończyć – stwierdził prezes Instytutu Pamięci Narodowej. – Głosując na Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska. Głosując na Nawrockiego, głosujesz przeciwko Tuskowi – podkreślił.

