Tusk oburzony słowami posła PiS. "On naprawdę to powiedział!"

W programie "7. dzień tygodnia" w Radiu Zet prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał posła PiS, "czy w naszym interesie jest to, żeby Trump i Putin zawarli porozumienie, do którego zmuszają Ukrainę".

– Z pewnością jest to bardziej pozytywne dla nas rozwiązanie. Sojusz, który odbywałby się pomiędzy Trumpem i Putinem, nawet na tych warunkach, niż to, że Zełenski obraża się, wyjeżdża i zostaje bez pomocy amerykańskiej – stwierdził Grzegorz Puda, były minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej podkreślił, że "w naszym interesie jest przede wszystkim zabezpieczenie bezpieczeństwa Polaków".

Stankiewicz ocenił, że takie podejście jest "całkowicie sprzeczne" z myślą polityczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tzw. koncercie mocarstw, czyli dużych państw, które ustalają, jak ma wyglądać porządek wobec mniejszych państw.

– Panie redaktorze, ale pan zadał pytanie, czy jest w naszym interesie. Lepiej jest, żeby ten pokój zaistniał i trwał niż, aby ten pokój nie został podpisany i żeby Rosja nadal najeżdżała na Ukrainę, z zagrożeniem potencjalnym krajów bałtyckich, a potem Polski — powiedział Puda.

"Granica bywa bardzo cienka"

Na słowa posła PiS zareagował premier Donald Tusk. Nie krył oburzenia. "On naprawdę to powiedział! Grzegorz Puda z PiS stwierdził, że sojusz Trump-Putin narzucający Ukrainie warunki pokoju (kapitulacji?) byłby z korzyścią dla Polski. Granica między głupotą a zdradą narodowego interesu bywa bardzo cienka" – napisał na platformie X.

W niedzielę w Wielkiej Brytanii odbędzie się szczyt europejskich przywódców, który będzie okazją do podjęcia działań w kierunku "sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie”. Przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk zapewniał, że będzie starał się przekonać europejskich przywódców do tego, że Europa ma potencjał do przeciwstawienia się Rosji samodzielnie, bez pomocy USA. Jednocześnie, jego zdaniem, Zachód powinien pozostać zjednoczony, a Unia Europejska nadal powinna utrzymywać silne związki z Waszyngtonem. Dodał również, że polski interes narodowy wymaga jednoznacznego wsparcia Ukrainy.

