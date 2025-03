Tusk: Europa ma potencjał na bycie globalną potęgą

W niedzielę 2 marca w Wielkiej Brytanii odbędzie się szczyt europejskich przywódców, który będzie okazją do podjęcia działań w kierunku "sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie”.

Na szczycie w Londynie brytyjski premier Keir Starmer i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się z przywódcami państw europejskich, w tym szefami Unii Europejskiej i NATO. W spotkaniu wezmą udział przywódcy Francji, Niemiec, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Kanady, Finlandii, Szwecji, Czech i Rumunii. W szczycie wezmą udział m.in. minister spraw zagranicznych Turcji, sekretarz generalny NATO oraz przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Tusk: Europa przebudziła się

Przed wylotem do stolicy Wielkiej Brytanii premier Donald Tusk zapewniał, że będzie starał się przekonać europejskich przywódców do tego, że Europa ma potencjał do przeciwstawienia się Rosji samodzielnie, bez pomocy USA. Jednocześnie, jak zapewniał, Zachód powinien pozostać zjednoczony, a UE nadal powinna utrzymywać silne związki z Waszyngtonem. Dodał również, iż polski interes narodowy wymaga jednoznacznego wsparcia Ukrainy.

– Zwracają się do mnie premierzy, prezydenci z państw europejskich, szczególnie po spotkaniu Zełenski-Trump w Waszyngtonie. Ja mam zawsze to samo przesłanie, tu nie ma mowy o jakimś zwątpieniu, wspieramy Ukrainę i zacieśniamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie jak trudne towarzyszą temu okoliczności – powiedział szef polskiego rządu.

Tusk stwierdził, że Europa jest "olbrzymem, który właśnie się przebudził". Przekonywał, że europejski potencjał militarny jest większy niż Rosji, a nawet Stanów Zjednoczonych.

– Jeśli chodzi o żołnierzy zawodowych, Europa, liczymy razem z Ukrainą, bo jesteśmy po jednej stronie, 2 mln 600 tys. Ameryka – 1 mln 300 tys. Chiny 2 mln, Rosja 1 mln 100 tys. Europa ma tutaj przewagę nad wszystkimi, a Rosja nawet nie ma porównania. Myśliwce, te które są zdolne do działań – Europa razem z Ukrainą 2091, USA 1456, Chiny 1409, Rosja 1224 – wskazał.

– Dzisiaj w Europie jest deficyt wyobraźni i odwagi, Europa musi zrozumieć swoją siłę i o tym też będę mówił w Londynie i te dane, które przedstawił niedawno International Institute for Strategic Studies, czyli jeden z najbardziej renomowanych instytutów, które oceniają możliwości militarne – dodał Tusk.

