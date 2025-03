Na konwencji pojawiła się Marta Kaczyńska. Zwróciła się z przesłaniem do żony Nawrockiego

Trwa konferencja programowa Karola Nawrockiego w podwarszawskich Szeligach. W wydarzeniu uczestniczą m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta przekonywał, że Polska musi stać się sferą normalności, rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. – To jest nasze wspólne zobowiązanie – stwierdził. Nawrocki poinformował, że odwiedził już blisko 200 polskich miejscowości. – Wiecie, co ludzie mówili mi najczęściej? Że chcą żyć w Polsce normalnej – zaznaczył. – Stoję tutaj dzisiaj, żeby to zrobić – zadeklarował.

Marta Kaczyńska wystąpiła na konwencji

W konwencji wzięła udział m.in. Marta Kaczyńska, która zapowiedziała, że w wyborach prezydenckich zagłosuje na Karola Nawrockiego.

– Wierzę, że pan doktor Karol Nawrocki będzie kontynuować wizję Polski, której przez całe życie wierny był mój ojciec – mówiła.

Marta Kaczyńska zwróciła się też do żony kandydata – Marty Nawrockiej. – Pani Marto, proszę być dzielną. Wiem, czym jest przemysł pogardy i kłamstwa, które były wymierzone w całą moją rodzinę. Wiem, jakie to bywa bolesne i trudne. Zdaję sobie sprawę, że są państwo rodziną, która bardzo mocno za sobą stoi i jestem przekonana, że państwo przetrwacie ten czas i wygracie – mówiła.

Kaczyńska podkreśliła, że "miłość zawsze pokona nienawiść".

Nawrocki: Wybory będą referendum za odrzuceniem rządu Tuska

W trakcie swego wystąpienia Nawrocki stwierdził, że wybory 18 maja będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska, co wywołało gromkie brawa.

– W imieniu tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny, którzy żyją w Polce zwijających się aspiracji i ambicji, w imieniu tych wszystkich, którzy nie mają szansy na sprawiedliwy proces, w imieniu tych wszystkich, którzy żyją dzisiaj w demokracji warczącej na wszystkich tych, którzy myślą inaczej, którzy chcą inaczej – kontynuował.

– W ostatnim czasie ta demokracja warcząca przez pięć godzin przesłuchiwała mojego współpracownika Sebastiana w sprawie nieaktualnego katalogu, a policjanci bawili się w dobrego i złego policjanta, traktowali tego urzędnika jak złodzieja. Demokracja warcząca musi się skończyć – stwierdził prezes Instytutu Pamięci Narodowej. – Głosując na Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska. Głosując na Nawrockiego, głosujesz przeciwko Tuskowi – podkreślił.

