PiS wróci do władzy? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, respondentom zadano pytanie: "Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?".

PiS wróci do władzy?

Ponad połowa – 52,8 proc. ankietowanych – uważa, że partia Jarosława Kaczyńskiego wróci do władzy w 2027 roku. 15,9 proc. zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem. 36,9 proc. – raczej się zgadza.

35,7 proc. respondentów nie wierzy w taki scenariusz. 20,2 proc. raczej nie zgadza się ze stwierdzeniem, że PiS wróci do władzy po najbliższych wyborach parlamentarnych. 15,5 proc. – zdecydowanie się nie zgadza.

11,5 proc. badanych nie ma zdania lub trudno było im odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie.

Wyborcy koalicji rządzącej nie wierzą w powrót PiS do władzy

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica) przeważa sceptycyzm, jeśli chodzi o powrót PiS do władzy. 39 proc. wyborców koalicji rządzącej zdecydowanie nie zgadza się z taką prognozą. 22 proc. – raczej się nie zgadza. Łącznie to 61 proc. przeciwników scenariusza powrotu PiS do władzy. Tylko 1 proc. wyborców KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, zdecydowanie zgadza się z taką tezą. 31 proc. raczej zgadza się z możliwością powrotu PiS.

Elektorat opozycji jest innego zdania

Zupełnie inaczej kształtują się wyniki sondażu wśród wyborców obecnej opozycji. Zdecydowana większość – aż 79 proc. wierzy w to, że PiS wróci do władzy po wyborach w 2027 roku. 35 proc. zdecydowanie się zgadza. 44 proc. – raczej się zgadza. Zaledwie 6 proc. raczej się nie zgadza. 2 proc. zdecydowanie się nie zgadza z taką tezą.

Sondaż zrealizowano w dniach 14-16 listopada 2025 roku, metodą CATI&CAWI (Computer Assisted Telephone Interview and Computer Assisted Web Interview), na próbie 1000 osób.

