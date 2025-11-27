Bez tej partii prawica nie przejmie władzy. Najnowszy sondaż

Według sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 30,9 proc. poparcia. Notowania dla największej partii koalicji rządzącej wzrosły w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni o 0,1 pkt. proc.

Sondaż: KO wygrywa, ale nie rządzi

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 26,4 proc. respondentów. To spadek o 0,3 pkt. proc.

Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 15,6 proc. ankietowanych. "Sojusz prawicowych partii odnotował jednak bardzo duży wzrost poparcia w porównaniu z badaniem z końca października – aż o 3,7 pkt proc." – czytamy.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze dwie partie. To Lewica, która uzyskała w badaniu 7,9 proc. (+1 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która cieszy się poparciem 6,4 proc. pytanych.

Progu wyborczego nie pokonałyby: Razem (3,1 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.).

5,2 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach.

Prawica może rządzić, ale tylko z Braunem

Gdyby właśnie tak prezentował się wynik wyborów, podział mandatów wyglądałby następująco:

Koalicja Obywatelska – 179

Prawo i Sprawiedliwość – 150

Konfederacja – 80

Lewica – 30

Konfederacja Korony Polskiej – 21

Jak zauważa Wirtualna Polska, taki podział oznacza, że KO i Lewica nie byłyby w stanie utrzymać władzy, gdyż miałyby 209 mandatów, a do większości konieczne jest 231. "Rząd mógłby utworzyć szeroki sojusz prawicy od ugrupowań Jarosława Kaczyńskiego, przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka do Grzegorza Brauna" – czytamy.

Sondaż partyjny został przeprowadzony przed United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI, w dniach 21-23 listopada 2025 roku, na próbie N=1000.

Czytaj też:

Sensacyjny wynik Nawrockiego. Blisko historycznego rekordu

Czytaj też:

"Nikt o tym dzisiaj nie powie". Mastalerek wskazał pierwszego koalicjanta PiS

Czytaj też:

"To jest błąd". Europoseł PiS o rywalizacji z Braunem