"To jest błąd". Europoseł PiS o rywalizacji z Braunem

Jak wynika z nowego badania opinii publicznej IBRiS, przeprowadzonego dla Onetu, partia Grzegorza Brauna zanotowała najwyższy wzrost poparcia spośród wszystkich ugrupowań.

Koalicja Obywatelska zdobyła 31,5 proc. poparcia. To więcej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 27,6 proc. respondentów. Oznacza to nieznaczny wzrost poparcia – o 0,3 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Na czwartej pozycji uplasowała się właśnie Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7,3 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.). Sondaż pokazuje, że do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.).

PiS traci na rzecz Konfederacji i Brauna? Bielan: Mamy na to pomysły

Odpływ prawicowych wyborców do Konfederacji i partii Grzegorza Brauna skomentował w poniedziałek na antenie Polsat News europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Adam Bielan.

– Mamy na to pomysły, nie będę ich tutaj zdradzał. Ale podchodzimy do tego spokojnie – zaznaczył deputowany do PE.

Na uwagę prowadzącego, że PiS sprawia wrażenie partii licytującej się z Konfederacją na radykalizm, odpowiedział: "Słuszna diagnoza". – Myślę, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Myślę, że to jest błąd, bo my nigdy z Grzegorzem Braunem w licytacji na radykalizm, jak pan to określił, nie wygramy – powiedział Bielan. – Natomiast jeżeli przejdziemy do dyskusji na temat służby zdrowia, to ja jestem np. ciekawy, w jaki sposób Konfederacja chciałaby uzdrowić obecną sytuację. Bo znając poglądy części liderów Konfederacji w tej sprawie, wydaje mi się, że zdecydowana większość Polaków ich nie podziela – dodał.

Europoseł PiS: Popełniliśmy sporo błędów

Adam Bielan wskazał również na błędy, jakie popełniło Prawo i Sprawiedliwość.

– Sądzę, że popełniliśmy sporo błędów, takich bym powiedział wizerunkowych. Postawiliśmy pewnie na nie najlepsze tematy – przyznał europoseł. – Myślę, że temat migracji, na którym się koncentrowaliśmy we wrześniu, w październiku, to nie był temat najbardziej istotny dzisiaj dla Polaków. Sądzę, że takim tematem jest służba zdrowia – podkreślił.

Deputowany do PE podkreślił, że PiS "od kilku tygodni" stara się odpowiadać na wspomniane oczekiwania wyborców.

– Jesteśmy w tej sprawie bardzo aktywni. Będzie też duża konferencja programowa w przyszły weekend poświęcona służbie zdrowia – zaznaczył Bielan. – Zresztą pan prezydent też na tym temacie się koncentruje – dodał.

