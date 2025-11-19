Kolejny spadek poparcia dla PiS. Tak źle nie było od blisko dekady

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" Polaków zapytano, jak zagłosowaliby, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,55 proc. Ugrupowanie Donalda Tuska zanotowało wzrost poparcia o 1,02 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania "SE".

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 28,86 proc. poparcia (spadek o 1,05 pkt proc.). Co ciekawe, to najgorszy wynik PiS w sondażu Pollster od dziewięciu lat.

Na trzecim stopniu podium uplasowała się Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 11,45 proc. respondentów (spadek o 1,78 pkt proc.).

Kto jeszcze znalazłby się w Sejmie?

Do Sejmu dostałyby się także Nowa Lewica (6,91 proc. poparcia; spadek o 0,43 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,92 proc. poparcia; spadek o 0,24 pkt proc.).

Natomiast pod progiem wyborczym znalazłyby się partia Razem (4,89 proc.), Polska 2050 (4,55 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (2,48 proc.). Z kolei 1,39 proc. badanych stwierdziło, że zagłosowałoby na inną partię.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15-17 listopada 2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Zaskakujący sondaż. Zmiana na podium

Inne badanie opinii publicznej wskazuje na zaciętą rywalizację między KO a PiS-em. Zaskoczeniem jest również trzecie miejsce w zestawieniu.

Na pierwszej pozycji znalazła się Koalicja Obywatelska z 34 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałoby zagłosować 33 proc. respondentów. Na trzeciej pozycji znalazła się Lewica z wynikiem 8 proc. Tym razem poza podium uplasowała się Konfederacja z 7 proc. poparcia. Tuż za nią jest partia Grzegorza Brauna z 6 proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze partia Razem, która może liczyć na 5 proc. poparcia.

