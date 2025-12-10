AfD rusza do USA. Ujawniono kulisy wizyty
AfD rusza do USA. Ujawniono kulisy wizyty

Połączenie z Elonem Muskiem na wiecu AfD
Połączenie z Elonem Muskiem na wiecu AfD Źródło: PAP / HANNIBAL HANSCHKE
Politycy niemieckiego ugrupowania AfD spotkają się z przedstawicielami Partii Republikańskiej. Poseł do Bundestagu Markus Frohnmaier mówi o "konserwatywnym renesansie".

Tygodnik "Der Spiegel" poinformował w tym tygodniu, że Alternatywa dla Niemiec "rozbudowuje sieć kontaktów" z Partią Republikańską i współpracownikami Donalda Trumpa. Dziennikarze zwrócili uwagę, celem AfD jest "przekonanie USA do wywarcia presji na rząd Niemiec i zdobycie wsparcia Waszyngtonu w obliczu możliwego zakazu działalności".

Za Odrą sukcesywnie rośnie poparcie dla AfD. W październikowym sondażu Alternatywa dla Niemiec zdobyła 27 proc. To najwyższy wynik tego ugrupowania w historii. W niemieckich mediach głównego nurtu AfD jest określana jako "organizacja prawicowo-ekstremistyczna".

Znamy szczegóły wizyty polityków AfD w USA

Jak podaje agencja informacyjna AFP, w czwartek 11 grudnia delegacja posłów AfD uda się na rozmowy z przedstawicielami rządzącej Partii Republikańskiej.

Markus Frohnmaier, poseł do Bundestagu, który zajmuje się polityką zagraniczną klubu parlamentarnego AfD, powiedział, że jego ugrupowanie chce "nawiązać trwałe partnerstwa z tymi ugrupowaniami, które opowiadają się za suwerennością narodową, tożsamością kulturową oraz realistyczną polityką bezpieczeństwa i migracji".

– AfD wraz ze swoimi międzynarodowymi przyjaciółmi walczy o konserwatywny renesans w Ameryce Północnej i Europie – zaznaczył.

Agencja AFP podaje, że w skład delegacji Alternatywy dla Niemiec, oprócz Frohmaiera, ma wejść około 20 posłów AfD z Bundestagu, Parlamentu Europejskiego oraz landtagów.

Nie będzie to jedyna podróż za ocean

Markus Frohnmaier zaznaczył, że podczas spotkań w Waszyngtonie i Nowym Jorku planowane są rozmowy "w szczególności z przedstawicielami Partii Republikańskiej".

Polityk weźmie również udział jako gość honorowy w corocznej nowojorskiej gali Klubu Młodych Republikanów, organizacji, która skupia młodych członków Partii Republikańskiej.

Co ciekawe, przewodnicząca AfD, Alice Weidel, nie wejdzie w skład delegacji. Jak podaje Deutsche Welle, szefowa ugrupowania planuje bowiem własną podróż do Stanów Zjednoczonych, której termin nie został jeszcze ustalony.

Źródło: Deutsche Welle / AFP, Der Spiegel, DoRzeczy.pl
