Zaskakujący wynik nowego sondażu. Zmiana na podium

Na pierwszej pozycji znalazła się Koalicja Obywatelska z 34 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 4,5 pkt proc. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałoby zagłosować 33 proc. respondentów, co oznacza brak zmian w stosunku do poprzedniego badania. Co ciekawe, na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z 8 proc., czyli ze wzrostem poparcia o 1,2 pkt proc.

Konfederacja poza podium. Tuż za nią partia Brauna

Tym razem poza podium znalazła się Konfederacja z 7 proc. poparcia (spadek o 3,2 pkt proc.). Tuż za nią jest ugrupowanie Grzegorza Brauna, czyli Konfederacja Korony Polskiej z 6 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.).

W Sejmie znalazłaby się również Partia Razem, na którą chce głosować 5 proc. badanych, co stanowi wzrost o 2,7 pkt proc.

Pięcioprocentowego progu nie przekroczyłyby natomiast dwie partie współtworzące koalicję rządzącą: PSL zanotowało 4-procentowe poparcie (spadek o 2,8 pkt proc.), a Polska 2050 może liczyć na 3 proc., czyli o 1,5 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Trzecie miejsce zaskoczeniem

Sytuacja na podium może zaskakiwać. Jak wynika bowiem z ostatniego sondażu pracowni Opinia24, wygrałaby Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie 33 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość popierane przez 27,4 proc. wyborców. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z wyniki 12,6 proc.

Z kolei nowe badanie CBOS wskazuje, że na Koalicję Obywatelską chce głosować 28,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o 0,4 pkt proc. w stosunku do października. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,7 proc. (spadek o 2,9 pkt proc.), a trzecie – Konfederacja z 13,2 proc. poparcia, co oznacza wzrost poparcia o 2,3 pkt proc.

W żadnym ze wspomnianych badań Lewica nie plasowała się w pierwszej trójce, tak jak w badaniu Social Changes.

