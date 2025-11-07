Tak dziś zagłosowaliby Polacy. Są wyniki nowego sondażu

Zgodnie z wynikami nowego sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższym czasie, to udział w nich zadeklarowało 67 proc. badanych uprawnionych do głosowania. To o 5 pkt proc. więcej niż w połowie października i tyle samo, ile we wrześniu.

Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 28,8 proc. badanych, co oznacza wzrost poparcia o 0,4 pkt proc. w stosunku do października.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,7 proc. – to spadek o 2,9 pkt proc.

Na Konfederację zagłosowałoby 13,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost poparcia o 2,3 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 8,5 proc. badanych (spadek poparcia o 0,9 pkt. proc).

Koalicjanci Tuska poza Sejmem

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Lewica, na którą chęć oddania głosu deklaruje 3,5 proc. ankietowanych (spadek o 1,3 pkt proc.), Partia Razem – 3,3 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą zagłosowałoby 1,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt. Proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które – zgodnie z wynikami sondażu – chciało oddać głos 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.)

Chęć oddania głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,1 proc. badanych. 16,1 proc. nie wie, na którą partię zagłosuje. 2,6 proc. odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 9,9 proc.) w okresie 3–5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Czytaj też:

Nowy sondaż. Ta partia umacnia się na prowadzeniuCzytaj też:

Najnowszy sondaż partyjny. Oto jak chcą głosować Polacy