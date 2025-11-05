Najnowszy sondaż partyjny. Oto jak chcą głosować Polacy

Sondaż Research Partner, przeprowadzonego na panelu Ariadna pokazuje, że w tej chwili to partia Donalda Tuska ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. KO popiera obecnie 29 proc. respondentów. Z kolei na PiS chce głosować 27,6 proc. ankietowanych. Konfederacja może pochwalić się wynikiem 11,6 proc. głosów.

W Sejmie znaleźliby się jeszcze Lewica z poparciem 7,1 proc. badanych oraz Konfederacji Korony Polskiej, na którą chęć głosowania zadeklarowało 6,4 proc. ankietowanych.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się Polska 2050 (3 proc.), Partia Razem (2,9 proc.), PSL (1,1 proc.) i inne partie (1,5 proc.). Prawie 10 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Deklarowana frekwencja wyniosła 69,3 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym Ariadna w dniach 31.10-3.11.2025, na ogólnopolskiej próbie 1090 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Tusk wygrywa, ale traci władzę

Badanie Research Partner to kolejny sondaż, z którego wynika, że choć KO wygrałoby wybory, to jednak nie zdołałoby utrzymać władzy.

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że największe szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych ma Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 30,8 proc. głosów. To wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania tej samej pracowni, przeprowadzonego w dniach 10-13 października.

Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce obecnie głosować 26,7 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2,2 pkt proc. w ciągu niespełna dwóch tygodni.

Podium niezmiennie zamyka Konfederacja, którą wskazało 11,9 proc. ankietowanych. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka odnotowało jednak kolejny spadek poparcia, tym razem o 1 pkt proc.

