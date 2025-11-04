Złe informacje dla rządu Tuska. Wiadomo, co Polacy sądzą o CPK

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna wynika, że mimo afery związanej ze sprzedażą działki pod CPK, 48 proc. Polaków nadal popiera budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. 26 proc. „zdecydowanie popiera”, zaś 22 proc. „raczej popiera”.

Dalszej budowy CPK nie popiera 18 proc. badanych z czego 9 proc. „zdecydowanie nie popiera”, oraz 9 proc. „raczej nie popiera”.

48 proc. badanych, pytanych, co powinien zrobić rząd Donalda Tuska w związku a aferą dotyczącą sprzedaży działki pod CPK, odpowiedziało, że „powinien kontynuowaćbez zmian plany związane z budową CPK”.

38 proc. badanych twierdzi, że „decyzja odnośnie planów powinna być zależna od wyników śledztwa”. Odpowiedź, że rząd „powinien wstrzymać lub zmienić plany związane z budową CPK” wybrało 14 proc. ankietowanych.

Polacy nie wierzą, że rząd Tuska wybuduje CPK

Aż 41 proc. badanych nie wierzy w to, że rząd Donalda Tuska wybuduje CPK. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 23 proc. badanych, „zdecydowanie nie” – 18 proc.

Przeciwnego zdania jest 27 proc. ankietowanych, z czego 8 proc. „zdecydowanie tak”, zaś „raczej tak” – 19 proc.

32 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Badanie zrealizowano w dniach 30-31 października 2025 roku metodą CAWI na próbie 1066 osób.

Afera ze sprzedażą działki pod CPK

W ubiegły poniedziałek portal Wirtualna Polska opisał, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Serwis przekazał, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Zdaniem portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

Po publikacji artykułu, Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus i były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, zapewnił, że nie miał żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Dodał, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii.

