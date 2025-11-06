Nowy sondaż. Ta partia umacnia się na prowadzeniu

Jak wynika z sondażu pracowni Opinia24, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie 33 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość popierane przez 27,4 proc. wyborców. Na najniższym stopniu podium znalazła się natomiast Konfederacja z wyniki 12,6 proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania. Na Nową Lewicę głos chce oddać 6,3 proc. Polaków, a 5,9 proc. na Konfederację Korony Polskiej.

Te partie znalazły się pod kreską

Pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyłaby Partia Razem, która może liczyć na 3,1 proc. głosów. Warto jednak zaznaczyć, że taki rezultat gwarantowałby ugrupowaniu Adriana Zandberga państwową subwencję.

Słabe wyniki zanotowały ugrupowania współtworzące obecną koalicję rządzącą. Na Polskę 2050 chce głosować 1,7 proc. badanych, natomiast na Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,4 proc.

Zaledwie 0,5 proc. respondentów wskazało inną partię. Nieco ponad 8 proc. osób biorących udział w sondażu zadeklarowało, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

Z badania wynika, że prawie trzy czwarte (73 proc.) Polaków wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. W pełni zdecydowanych, by oddać głos jest 53 proc. respondentów, natomiast 20 proc. deklaruje, że raczej wzięłoby udział w głosowaniu.

W innym sondażu mniejsza różnica między KO i PiS

Z kolei sondaż Research Partner, przeprowadzony na panelu Ariadna pokazuje, że KO popiera obecnie 29 proc. respondentów. Z kolei na PiS chce głosować 27,6 proc. ankietowanych. Konfederacja może pochwalić się wynikiem 11,6 proc. głosów.

W Sejmie znaleźliby się jeszcze Lewica z poparciem 7,1 proc. badanych oraz Konfederacji Korony Polskiej, na którą chęć głosowania zadeklarowało 6,4 proc. ankietowanych.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się Polska 2050 (3 proc.), Partia Razem (2,9 proc.), PSL (1,1 proc.) i inne partie (1,5 proc.). Prawie 10 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

