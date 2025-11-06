Polacy ocenili Kosiniaka-Kamysza. Z tego sondażu nie będzie zadowolony

Jak Polacy oceniają Władysława Kosiniaka-Kamysza w roli ministra obrony narodowej? W sondażu SW Research dla "Wprost" 36,4 proc. respondentów wystawiło prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego złą ocenę, a 31,9 proc. – dobrą. Aż 31,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Bardziej szczegółowe wyniki badania pokazują, że kobiety częściej źle (31,1 proc.) niż dobrze (29,7 proc.) oceniają Kosiniaka-Kamysza. Podobnie jest wśród mężczyzn (42 proc. do 34,3 proc.). U kobiet wskaźnik odpowiedzi "nie mam zdania" wynosi 39,3 proc., zaś u mężczyzn – 23,8 proc.

Najwięcej pozytywnych ocen odnotowano wśród respondentów: powyżej 50. roku życia (37,7 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36,8 proc.) oraz z miast do 20 tys. mieszkańców (35,9 proc.). Natomiast najwięcej negatywnych opinii było w grupie ankietowanych: w wieku 35-49 lat (40 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (42,3 proc.) i z miast, które mają od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (41,8 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 4-5 listopada 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

Ranking zaufania do polityków

Co ciekawe, w październikowym rankingu zaufania do polityków Kosiniak-Kamysz awansował na trzecie miejsce z wynikiem 38,3 proc. Ostatni raz lider PSL był na podium rankingu zaufania IBRiS dla Onetu w styczniu 2024 r.

Liderem rankingu pozostaje Karol Nawrocki. Obecnie zaufanie do prezydenta deklaruje 47 proc. respondentów. Na drugiej pozycji znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 44,2 proc.

