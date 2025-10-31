Ranking zaufania do polityków. Zaskakujący powrót na podium

Liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje Karol Nawrocki – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Obecnie zaufanie do prezydenta deklaruje 47 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 1,8 pkt proc. w porównaniu z sondażem z września.

Na drugiej pozycji znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 44,2 proc. To o 3,6 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Największym zaskoczeniem październikowego badania jest wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który awansował na trzecie miejsce z wynikiem 38,3 proc. (wzrost aż o 3,9 pkt proc.). Ostatni raz lider PSL był na podium rankingu zaufania do polityków IBRiS w styczniu 2024 r.

Ranking zaufania. Hołownia zajmuje ostatnie miejsce

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak spadł z trzeciego na czwarte miejsce. Współprzewodniczącemu Konfederacji ufa obecnie 36,4 proc. ankietowanych (spadek o 2,7 pkt proc.). Premier Donald Tusk zajął piątą pozycję z wynikiem 35,6 proc. (-3,5 pkt proc.). Tuż za nim znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – 35,4 proc. zaufania (-1,6 pkt proc.). Były kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta osiągnął tym samym najgorszy wynik od czerwca 2023 r.

Kolejne miejsca zajęli: były premier Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen (32,6 proc.), wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (32,3 proc.), wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (32 proc.), były prezydent Andrzej Duda (31,5 proc.), współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (23,7 proc.), europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (23,1 proc.) oraz przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia (20,6 proc.). W październiku nieufność wobec marszałka Sejmu wzrosła aż o 16,6 pkt proc., kosztem dotychczasowych odpowiedzi neutralnych.

Politykami z największym brakiem zaufania pozostają: Grzegorz Braun (65,3 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (62,8 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 24-25 października 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

