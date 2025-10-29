Walka o władzę w Polsce 2050. Petru chce debaty z Muchą

Rozgłośnia Radio Zet poinformowała, że była wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha dołączyła do grona osób, które starają się o przejęcie partyjnej schedy po Szymonie Hołowni. Marszałek Sejmu zapowiedział, że nie będzie ubiegał się ponownie o fotel przewodniczącego Polski 2050.

Wśród kandydatów na to stanowisko wymieniani są minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, eurodeputowany Michał Kobosko oraz poseł Ryszard Petru. Głosowanie na przewodniczącego Polski 2050 ma się odbyć w styczniu 2026 r. Kandydat musi zebrać 84 podpisy, aby zarejestrować swoją kandydaturę w partyjnych wyborach.

Walka o schedę po Hołowni. Petru chce debaty

W środę Ryszard Petru zwrócił się do Joanny Mucha za pośrednictwem platformy X. "Witam Cię w rywalizacji o przywództwo w Polsce 2050! Dobrze, że startujesz. Potrzebna jest nam debata o przyszłości naszego ugrupowania, o jego programie i o funkcjonowaniu w koalicji" – napisał.

"Porozmawiajmy o tym, jak odbudować zaufanie wyborców. Jak dotrzeć do tych, którzy nie czują się reprezentowani ani przez PiS, ani przez Platformę. Jak sprawić, by Polska 2050 była realną alternatywą i mogła w 2027 roku uzyskać dobry wynik wyborczy. Mam nadzieje na wspólną, otwartą debatę z Joanną o przyszłości naszego ruchu" – oznajmił Petru. "Polska potrzebuje nas, jako ugrupowania, które skupi się na skuteczności i będzie zmieniać rzeczywistość na lepsze" – dodał.

Najnowszy sondaż partyjny. Co z Polską 2050?

Z nowego sondażu OGB wynika, że najwięcej wyborców chce zagłosować na Koalicję Obywatelską – 39 proc. Chęć oddania głosu na PiS zadeklarowało 28,07 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce w badaniu zajmuje Konfederacja z poparciem na poziomie 14,26 proc. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej – 6,88 proc. poparcia.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Nowa Lewica – 4,48 proc., Polska 2050 – 2,89 proc., partia Razem – 2,25 proc., PSL – 2,17 proc.

