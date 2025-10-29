Polacy nie chcą Hołowni w polityce? Zaskakujące wyniki sondażu

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia najlepiej odnalazłby się w roli niezwiązanej z polityką, uważa 57 proc. respondentów – wynika z sondażu IBRiS dla „Faktu”. 8 proc. ankietowanych dalej widziałoby go w roli marszałka Sejmu, a 2 proc. w roli wysokiego komisarza w ONZ.

Polacy nie widzę Szymona Hołowni w polityce

W sondażu IBRiS dla dziennika „Fakt” Polaków zapytano „w jakiej roli najlepiej odnalazłby się Szymon Hołownia”?

57 proc. badanych odpowiedziało, że „w roli niezwiązanej z polityką”, 15 proc. oceniło „trudno powiedzieć/nie wiem”, 8 proc. dalej widziałoby Szymona Hołownię w roli marszałka Sejmu. 7 proc. badanych uważa, że powinien zostać w polityce, ale nie na stanowisku marszałka lub wicemarszałka Sejmu.

W roli ambasadora RP w USA Szymona Hołownię widziałoby 5 proc. ankietowanych. Również 5 proc. na stanowisku wicemarszałka Sejmu.

Zaledwie 2 proc. widzi marszałka Hołownię w roli wysokiego komisarza w ONZ.

Dr hab. Bartłomiej Biskup, komentując dla „Faktu” wyniki sondażu stwierdził, że „trzeba je rozpatrywać w kontekście notowań Polski 2050, a jak wiemy, partia ta nie cieszy się obecnie wysokim poparciem”.

Politolog zauważył, że „wniosek z badania jest taki, że rola Szymona Hołowni nie jest obecnie dobrze postrzegana”. – Owszem, w przeszłości cieszył się stosunkowo dużym poparciem, ale te czasy minęły. Można stwierdzić, patrząc na wyniki, że zdaniem Polaków się nie sprawdził w polityce – dodał.

Zdaniem politologa Szymon Hołownia „musi szukać innych ról i widać, że to robi”. – Jest postrzegany jako prezenter, dziennikarz czy celebryta, a niekoniecznie skuteczny polityk – ocenił.

Marszałek Sejmu chce do ONZ

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Sondaż przeprowadziła pracownia IBRiS dla „Faktu” 24 i 25 października na próbie 1071 respondentów.

