Szymon Hołownia ma "plan B". Zaskakujące informacje

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył 7 października.

Szymon Hołownia zaznaczył jednak, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Marszałek Sejmu ocenił, że nominacja zapewni "równowagę w koalicji".

Hołownia ma "plan B". Zaskakujące doniesienia

Jeśli Szymon Hołownia nie zostanie wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców to ma "plan B". "Gazeta Wyborcza" – powołując się na polityków Polski 2050 – ustaliła, że marszałek Sejmu liczy na funkcję ambasadora w USA. Szymon Hołownia miał powiedzieć swoim współpracownikom, że jego kandydatura byłaby dobrze przyjęta przez Pałac Prezydencki.

Jednak kandydatów na ambasadorów nominuje MSZ, a Szymon Hołownia nie może liczyć na poparcie Radosława Sikorskiego.

– Nie ma o tym mowy, Hołownia nie ma kwalifikacji do takiej pracy – przekazało gazecie źródło w rządzie.

Z kolei politycy związani z prezydentem Karolem Nawrockim, mieli przyznać, że o potencjalnej nowej funkcji Szymona Hołowni dowiedzieli się z mediów.

Duda i Nawrocki przeciwni nominacji Klicha na ambasadora w USA

Zarówno były prezydent Andrzej Duda, jak i obecny Karol Nawrocki, nie zgadzali się na nominację Bogdana Klicha na ambasadora w USA.

– Bogdan Klich nie powinien być ambasadorem Polski w Waszyngtonie. Nic się nie zmieniło. Nie wykonuje żadnej pracy odpowiedniej dla państwa polskiego. Nie jest w stanie reprezentować Polski. Ubliżał prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi – stwierdził w jednym z wywiadów Karol Nawrocki.

