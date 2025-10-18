Nowy marszałek Sejmu? "Wszystko wskazuje na zmianę"

W listopadzie marszałkiem Sejmu zostać ma Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, który zastąpi na tej funkcji Szymona Hołownię z Polski 2050.

Krzysztof Bosak, który pełni funkcję wicemarszałka Sejmu, był pytany na antenie radia RMF FM, czy zmiana na stanowisku marszałka Sejmu nastąpi. Polityk Konfederacji odpowiedział, że "nie posiada wiedzy, która wskazywałaby na podziały i napięcia" w koalicji rządzącej w tej kwestii.

– Wszystko wskazuje na zmianę na stanowisku marszałka – dodał.

Czarzasty zastąpi Hołownię na funkcji marszałka Sejmu

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył 7 października.

Podkreślił, że w dniu wskazanym w umowie koalicyjnej nie ma zaplanowanego posiedzenia Sejmu. – Umówiliśmy się z marszałkiem Czarzastym, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia tylko dla powołania marszałka – tłumaczył.

Szymon Hołownia zaznaczył jednak, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Marszałek Sejmu ocenił, że nominacja zapewni "równowagę w koalicji".

– Jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem – dodał.

