To ona zastąpi Hołownię? Padło znane nazwisko

Jak informuje Radio Zet, była wiceminister edukacji narodowej dołączy tym samym do grona osób, które starają się o przejęcie partyjnej schedy o Szymonie Hołowni. Marszałek Sejmu zapowiadał wcześniej nieubieganie się o fotel przewodniczącego.

Wśród kandydatów na stanowisko wymieniani są Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko i Ryszard Petru. Co ciekawe, w ostatnich dniach mówi się, że również dotychczasowy lider ugrupowania jest namawiany do zmiany swojej decyzji i przystąpienia do wyborów w partii.

Głosowanie ws. wyboru nowego przewodniczącego Polski 2050 ma się odbyć w styczniu 2026 roku. Joanna Mucha musi zebrać 84 podpisów, aby mogła oficjalnie zarejestrować swoją kandydaturę w partyjnych wyborach.

Polska 2050 nie wystartuje z jednej listy z Koalicją Obywatelską

Joanna Mucha w niedawnym wywiadzie dla Radia Zet wyraźnie podkreśliła, że Polska 2050 nie wystartuje w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej.

– Nie, my jednoznacznie wykluczamy możliwość tego, żebyśmy szli z jednej listy. Kłóciliśmy się o tę jedną listę już w poprzednich wyborach i mieliśmy rację, bo bardzo duża część naszych wyborców nie poszłaby na te wybory, gdyby to była jedna lista i mamy to przebadane, jakby dość wyraźnie stwierdzone, więc nas rzeczywiście nie interesuje to, żeby iść na jednej liście – powiedziała parlamentarzystka.

Jak zaznaczyła Mucha, jedna lista "jest absolutnie wykluczona". – Nasz wyborca to jest wyborca, który jest bardzo negatywnie nastawiony do PiS-u i bardzo nieufnie w stosunku do Plaformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej – stwierdziła posłanka.

Według ostatniego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", Polska 2050 może liczyć na poparcie 1,3 proc. wyborców (wzrost o 0,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania).

Czytaj też:

Kolejny rozłam w koalicji. Polska 2050: Nie zmieniamy zdaniaCzytaj też:

Zimoch oskarża polityka Polski 2050. "Bardzo dziwny telefon"