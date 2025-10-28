Nowy sondaż. Walka o prowadzenie, pięć partii w Sejmie

Jak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", najwięcej respondentów chce głosować na Koalicję Obywatelską. Współrządzące ugrupowanie może liczyć na 30,4 proc., czyli o 1,7 pkt proc. więcej niż pod koniec września. Na drugim miejscu jest PiS z 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). W poprzednim miesiącu obydwa ugrupowania miały niemal wyrównane wyniki. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Konfederacja z 15 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badani.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Nowa Lewica z poparciem 6,7 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej z 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).

Koalicjanci Tuska poza Sejmem

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Pod kreską znaleźli się koalicjanci KO: PSL z 4,1 proc. (poparcie bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca) i Polska 2050 z 1,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc. od ostatniego badania). Z kolei Partia Razem może liczyć na 4 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1,4 pkt proc. w stosunku do sondażu z września.

Tylko 5,4 proc. respondentów było niezdecydowanych. Deklarowana frekwencja wyniosła natomiast 54,8 proc.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 października, gdy trwał "polityczny superweekend". W tych dniach doszło bowiem do połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej w jeden twór pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje postulaty programowe na dwudniowej konwencji w Katowicach.

KO wygra, ale straci władzę?

Z kolei według październikowego sondażu OGB, Koalicja Obywatelska może liczyć na 38,12 proc. poparcia. To wzrost o 4,1 pkt proc. Na PiS zagłosowałoby 29,81 proc. badanych, co daje wzrost o 1,9 pkt proc. Trzecia jest Konfederacja, która w sondażu OGB uzyskała 15,50 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,9 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem na poziomie 6,02 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.)

Pod progiem wyborczym – zgodnie z wynikami sondażu – znalazłyby się: Nowa Lewica – 4,13 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.), PSL – 2,78 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.), Partia Razem – 2,03 proc. (spadek o 2,2 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,61 proc. (spadek o 0,8 proc.).

Taki wynik mógłby oznaczać formalną wygraną, lecz realnie – utratę władzy przez Koalicję Obywatelską na skutek braku możliwości stworzenia sejmowej większości.

Czytaj też:

"Pierwszy sondaż, który pokazała TVP". Pawłowski wbija szpilę na wizjiCzytaj też:

Polacy ocenili rząd Tuska. Liczba jego zwolenników wzrosła