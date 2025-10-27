Polacy ocenili rząd Tuska. Liczba jego zwolenników wzrosła

Jak wynika z badania CBOS, rząd zyskał zwolenników, choć wzrost nie jest imponujący. Obecnie 31 proc. badanych określa się jako zwolenników obecnego gabinetu. Przypomnijmy, że we wrześniu było to 29 proc.

Przeciwny rządu Donalda Tuska stanowią 45 proc. badanych. W poprzednim miesiącu było ich 46 proc.

20 proc. ankietowanych ma obojętny stosunek do obecnego rządu. 3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co nie dziwi, największy odsetek osób popierających rząd znajduje się wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Także duża część głosujących na Lewicę i PSL pozytywnie wypowiada się o gabinecie Donalda Tuska.

Ciekawostką może być fakt, że wśród wyborców Polski 2050 przeważają przeciwnicy rządu. Taka sama sytuacja ma miejsce wśród elektoratu Razem. Najwięcej przeciwników rząd ma wśród wyborców PiS i Konfederacji.

Badanie zrealizowano od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 16,3 proc. – CAWI).

Sondaż partyjny

Według najnowszego sondażu CBOS, największym poparciem Polaków cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na to ugrupowanie deklaruje 28,4 proc. Polaków. Na drugim miejscu z wynikiem 23,6 proc. znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, która uzyskała w badaniu 10,9 proc. głosów. Co ciekawe, tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej. Na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce obecnie zagłosować 9,4 proc. wyborców. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Ich wyniki prezentują się następująco: Lewica – 4,8 proc., Razem – 4,2 proc., Polska 2050 – 2,3 proc., PSL – 2,1 proc.

10,2 proc. wciąż nie wie na kogo oddałoby swój głos, zaś 3,2 proc. odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

