Propozycja Tuska wywołała zamieszanie. Wipler: To bardzo dobry pomysł

Premier Donald Tusk udzielił wywiadu brytyjskiej gazecie "Sunday Times". Szef polskiego rządu mówił o migracji jako największym zagrożeniu przed którym stoją Zachód i Unia Europejska. Wskazywał na coraz trudniejsze relacje etniczne i kulturowe w naszych społeczeństwach. Jednocześnie wyraził pogląd, iż zarządzanie migracjami utrudnia zbyt restrykcyjny reżim praw człowieka zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Brytyjski dziennik zauważył, że Polska, Włochy i Francja naciskają na reformę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nadzoruje przestrzeganie Konwencji. – Jeśli 46 sygnatariuszy konwencji nie może dojść do porozumienia w sprawie jej reformy, całkiem rozsądne jest rozważenie po prostu jej opuszczenia – powiedział szef polskiego rządu.

Wipler chwali pomysł Tuska

Propozycja Tuska wywołała oburzenie części komentujących. Jak się okazuje, są także osoby, które popierają zaproponowane przez szefa polskiego rządu rozwiązanie.

"Wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w obecnym kształcie i w obecnej ich interpretacji to bardzo dobry pomysł. Chyba że Europejski Trybunał praw człowieka radykalnie zmieni swoją dotychczasową linię orzeczniczą na pozwalającą na realną ochronę bezpieczeństwa Europejczyków" – napisał na swoim koncie na platformie X poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

Ograniczenie prawa do azylu

Sejm uchwalił w lutym br. ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Za jej przyjęciem głosowało 386 posłów, 38 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową – jednorazowo na nie dłużej niż 60 dni.

Podpis pod ustawą ws. ograniczenia prawa do azylu złożył pod koniec marca br. prezydent Andrzej Duda.

W połowie września Sejm zgodził się na przedłużenie zawieszenia prawa do azylu.

