Prof. Dudek proponuje Tuskowi zakład. "Kwota 100 zł odpowiednia"

Według sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 38,12 proc. respondentów.

Podczas konferencji prasowej w Brukseli, premier Donald Tusk został poproszony o komentarz do wyników sondażu. Polityk powiedział, że nie jest to pierwsze badanie, które pokazuje przewagę jego ugrupowania i sugeruje pozytywny trend przed wyborami w 2027 roku. – Ten sondaż, moim zdaniem, jest (…) znakiem, że dajemy radę i że tak naprawdę to nie jest tylko kwestia sympatii czy antypatii partyjnych, ale wszystkie bez wyjątku dane pokazują, że dzisiaj Polakom żyje się wyraźnie lepiej. To jest skok nieporównywalny z jakimkolwiek okresem w naszej historii – wskazał szef rządu.

Tusk przekonuje, że pomimo krytyki, także ze strony środowisk sprzyjających Koalicji Obywatelskiej, wyniki badania potwierdzają, iż jego rząd zmierza w dobrym kierunku. Następnie Donald Tusk odniósł się bezpośrednio do nadchodzących wyborów parlamentarnych. – Mogę przyjmować zakłady. Nie na duże kwoty, ale my wygramy wybory w 2027 roku i nie oddamy władzy Kaczyńskiemu, czy Święczkowskiemu, czy Ziobrze, czy tym przemiłym, sympatycznym panom – zadeklarował Tusk.

Dudek: KO nie utrzyma się u władzy

Na wyzwanie rzucone przez Tuska zareagował prof. Antoni Dudek w programie "Dudek o polityce". – Panie premierze, proponuję zakład, myślę, że kwota 100 zł jest odpowiednia i niewygórowana. Uważam, że Koalicja Obywatelska nie utrzyma się przy władzy po roku 2027. Podkreślam, że nie utrzyma się przy władzy, bo wygrać wybory może jak PiS w 2023 roku i ma największy klub w Sejmie, ale nie rządzi – stwierdził. Według prof. Dudka, polityka Tuska doprowadziła do tego, że "przystawki" są poniżej progu wyborczego i może być tak, że KO nie będzie miała z kim zawrzeć koalicji.

– Mam nadzieję, że premier zakład przyjmie – podsumował historyk.

