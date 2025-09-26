Jak Polacy oceniają rząd? Znów fatalne wieści dla Tuska

Z sondażu CBOS wynika, że wrzesień 2025 nie przyniósł znaczących zmian w notowaniach rządu. Wahania opinii w stosunku do sierpnia mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Rząd Donalda Tuska popiera 29 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.), a 46 proc. go nie popiera (bez zmian). Po raz pierwszy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.

Obojętny stosunek do rządu wyraziło 20 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). Natomiast 4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie (wzrost o 2 pkt proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 11-22 września 2025 r. na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI; 22,1 proc. – CATI i 12,5 proc. – CAWI).

Nowy sondaż partyjny. PiS na czele stawki

W najnowszym sondażu Social Changes dla telewizji wPolsce24 Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 29 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 9 proc. poparcia. Dalej znalazły się: Nowa Lewica – 6 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 6 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej – 6 proc.

Poza Sejmem znalazłyby się Polska 2050 Szymona Hołowni (4 proc.) oraz partia Razem (2 proc.). Aż 12 proc. ankietowanych nie wskazało żadnego ugrupowania, a 1 proc. wybrał inne formacje. Badanie zostało zrealizowane od 12 do 15 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1120 osób.

Zaskakiwać może przede wszystkim wynik PSL. W ostatnich sondażach przeprowadzonych przez inne pracownie ludowcy znajdowali się pod progiem wyborczym (5 proc.). Na przykład w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza dostało 3,8 proc. poparcia.

