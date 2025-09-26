Premier: Nie akceptuję takiego głosowania posłów

W piątek Sejm nie przyjął wniosku klubu parlamentarnego Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Za odrzuceniem projektu Nawrockiego głosowało 203 posłów, a przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Projekt w sprawie CPK trafił tym samym do dalszych prac w sejmowej komisji infrastruktury.

Przeciwko odrzuceniu prezydenckiego projektu zagłosowało 175 posłów PiS, jeden poseł PSL, dziewięciu posłów Polski 2050, 14 posłów Konfederacji, pięciu posłów partii Razem, czterech posłów Wolnych Republikanów, dwóch posłów Konfederacji Korony Polskiej oraz jeden parlamentarzysta niezrzeszony.

Tusk krytykuje Polskę 2050: Zły znak

– Nie akceptuję takiego głosowania posłów. Nie dlatego, że jest to projekt prezydencki. Będę bardzo ciekaw wyjaśnień i stanowiska. Z mojego punktu widzenia to jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. Jest mi przykro, że marszałek i tak duża część posłów z jego ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość – ocenił premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy na sejmowym korytarzu o wyniki piątkowego głosowania.

Prezydencki projekt w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku w Baranowie do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój około 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości, powracając do koncepcji tzw. szprych. W projekcie Nawrockiego zapisano także m.in. zakaz dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz zmianę w składzie rady nadzorczej spółki CPK (jednego z członków miałaby wyznaczać głowa państwa). "Tak dla CPK" to pierwsza inicjatywa ustawodawcza prezydenta Nawrockiego.

Czytaj też:

Zaskakujący wniosek Żukowskiej w Sejmie. "Sprytna próba przyspieszenia rotacji"Czytaj też:

Kaczyński odpowiedział Tuskowi. Mówił o "żandarmerii Platformy"