Kaczyński odpowiedział Tuskowi. Mówił o "żandarmerii Platformy"
Kaczyński odpowiedział Tuskowi. Mówił o "żandarmerii Platformy"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie Źródło: PAP / Marcin Obara
Donald Tusk zaatakował prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Nazwał go "pisowskim żandarmem". Pojawiła się reakcja Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski napisał list do komendanta głównego policji Marka Boronia, w którym ostrzegł przed możliwymi konsekwencjami siłowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą.

Szef TK wskazał, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości na posiedzenie komisji ds. Pegasusa "może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną".

Kaczyński: Żandarmeria Platformy i Tuska

Głos w sprawie podczas konferencji prasowej zabrał Donald Tusk. – Równie dobrze policja mogłaby powiedzieć, że nie podoba jej się stanowisko w jakiejś sprawie Trybunału Konstytucyjnego, więc ich aresztują. To jest mniej więcej ten sam poziom idiotyzmu i kompletnej pogardy dla państwa prawa – ocenił.

Premier określił prezesa TK mianem "pisowskiego żandarma". – Jak PiS zdecydował, że na czele Trybunału stanie ktoś taki, jak pan Święczkowski, to chyba nikt nie miał wątpliwości, że bardziej chodzi o pisowskiego żandarma, niż o kogoś, kto ma pilnować ładu konstytucyjnego w Polsce. I to czarno na białym dzisiaj widać – stwierdził.

Szef rządu ocenił, że jest to "bardzo zły moment w historii polskiego prawa". – To jest już taka kropka nad "i", takie kompletnie bezwstydne powiedzenie: "co tam prawo, konstytucja, (...) my tutaj będziemy rozstrzygać, jak to prawo ma wyglądać". I w wydaniu Święczkowskich i tego typu podobnych aparatczyków to wygląda wyjątkowo szpetnie – podsumował.

Do słów Tuska odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Jeżeli Tusk mówi o żandarmach, to można powiedzieć w tej chwili o całej służbie państwowej jako żandarmerii Platformy Obywatelskiej i samego Donalda Tuska. I to żandarmerii, której właściwy ośrodek decyzyjny jest poza Polską – powiedział lider PiS w Sejmie.

Prezes TK napisał do szefa policji w sprawie Ziobry. Jest reakcja

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Onet.pl / X
