Kaczyński odpowiedział Tuskowi. Mówił o "żandarmerii Platformy"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski napisał list do komendanta głównego policji Marka Boronia, w którym ostrzegł przed możliwymi konsekwencjami siłowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą.

Szef TK wskazał, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości na posiedzenie komisji ds. Pegasusa "może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną".

Kaczyński: Żandarmeria Platformy i Tuska

Głos w sprawie podczas konferencji prasowej zabrał Donald Tusk. – Równie dobrze policja mogłaby powiedzieć, że nie podoba jej się stanowisko w jakiejś sprawie Trybunału Konstytucyjnego, więc ich aresztują. To jest mniej więcej ten sam poziom idiotyzmu i kompletnej pogardy dla państwa prawa – ocenił.

Premier określił prezesa TK mianem "pisowskiego żandarma". – Jak PiS zdecydował, że na czele Trybunału stanie ktoś taki, jak pan Święczkowski, to chyba nikt nie miał wątpliwości, że bardziej chodzi o pisowskiego żandarma, niż o kogoś, kto ma pilnować ładu konstytucyjnego w Polsce. I to czarno na białym dzisiaj widać – stwierdził.

Szef rządu ocenił, że jest to "bardzo zły moment w historii polskiego prawa". – To jest już taka kropka nad "i", takie kompletnie bezwstydne powiedzenie: "co tam prawo, konstytucja, (...) my tutaj będziemy rozstrzygać, jak to prawo ma wyglądać". I w wydaniu Święczkowskich i tego typu podobnych aparatczyków to wygląda wyjątkowo szpetnie – podsumował.

Do słów Tuska odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Jeżeli Tusk mówi o żandarmach, to można powiedzieć w tej chwili o całej służbie państwowej jako żandarmerii Platformy Obywatelskiej i samego Donalda Tuska. I to żandarmerii, której właściwy ośrodek decyzyjny jest poza Polską – powiedział lider PiS w Sejmie.

twitterCzytaj też:

Prezes TK napisał do szefa policji w sprawie Ziobry. Jest reakcja