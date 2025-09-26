Zaskakujący wniosek Żukowskiej w Sejmie. "Sprytna próba przyspieszenia rotacji"

– Składam wniosek formalny o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania, w ten sposób, żeby głosowania mógł przeprowadzić pan marszałek Włodzimierz Czarzasty, a pan marszałek mógł udać się przed Sejm na spotkanie ze stowarzyszeniem Ostatnie Pokolenie, które próbowało się spotkać z panem, mimo pańskich obietnic, że pan jest na to otwarty – oznajmiła z mównicy sejmowej Anna Maria Żukowska. – Sprytna próba przyspieszenia rotacji – wtrącił Szymon Hołownia.

– Niestety odmówił pan wejścia do Sejmu Ostatniemu Pokoleniu, żeby nie mogło przedstawić w Sejmie projektu ustawy, który ma na celu zarówno ratować PKP Cargo, pomóc związkom zawodowym, które nie żebrzą o pieniądze, tylko chcą pracować, chcą mieć pracę i chcą zabezpieczyć transport na wypadek wojny – kontynuowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.

Hołownia cytuje "Małego Księcia" w Sejmie

– Tutaj została podniesiona ważna kwestia. Istnieje rzeczywiście wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia głosowania, nie ma natomiast wniosku formalnego o zmianę marszałka. Co, jak rozumiem, niektórzy witają z ubolewaniem. Ta próba przyspieszenia rotacji przez panią poseł została odnotowana. Ja tylko zwrócę się do pani poseł słowami Antoine de Saint-Exupery, który pisał: "Im większe cierpienie pragnienia, tym większa radość zaspokojenia" – skomentował Hołownia.

– Ostatnie Pokolenie, którego postulaty ja osobiście uważam w dużej mierze za słuszne, kompletnie nie zgadzając się ze sposobem, w którym je prezentuje, ma możliwość – do tego zachęcam – do inicjatywy obywatelskiej. Zbierzecie 100 tys. podpisów, a nie tylko będziecie robić hałas w tym czy innym miejscu. Pokażecie, że ludzie rzeczywiście za wami stoją, to nie przed Sejmem będziecie się przyklejać, ale będziecie tutaj, w ławach wnioskodawców – dodał.

Ostatnie Pokolenie protestuje przed Sejmem

Przed Sejmem powstało miasteczko namiotowe Ostatniego Pokolenia. Aktywiści zapowiedzieli, że zostaną tam tak długo, aż marszałek Szymon Hołownia spełni ich żądania.

Członkowie Ostatniego Pokolenia domagają się skierowania ustawy o transporcie i klimacie do prac w sejmowej komisji. W czwartek projekt w trybie inicjatywy ustawodawczej przedłożył na ręce marszałka Sejmu klub parlamentarny Lewicy.

