Przyszłość Polski 2050. Hołownia zapowiada: Ważne decyzje, również personalne

Podczas środowej konferencji prasowej Szymon Hołownia był pytany, czy po rezygnacji Jacka Wiśnickiego Polska 2050 nadal będzie miała swojego wiceprezydenta Warszawy. – Nie wiem – odpowiedział krótko. Lider Polski 2050 ocenił, że Wiśnicki "wykonał bardzo dobry ruch" i "zachował się honorowo". – Bardzo się z tego cieszę, dumny jestem z niego – powiedział.

Rezygnacja Wiśnickiego to pokłosie zamieszania wokół pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. W czwartek stołeczni radni zajmowali się dwoma projektami uchwał dot. zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Autorem jednego z nich był Rafał Trzaskowski. Niespodziewanie prezydent miasta wycofał swój projekt, a radni przyjęli zaproponowane przez klub Koalicji Obywatelskiej stanowisko ws. pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ.

Zmiany w Polsce 2050?

– Jesteśmy przed bardzo ważnym wydarzeniem, przed Radą Krajową. Już dzisiaj państwa zapraszam na sobotę na konferencję prasową po Radzie Krajowej. Będziemy tam podejmowali decyzje dotyczące bardzo wielu ważnych spraw związanych z przyszłością Polski 2050, również personalnych – zapowiedział Szymon Hołownia.

Przypomnijmy, że zgodnie z umową koalicyjną Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy, Szymon Hołownia będzie sprawował funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada 2025 r. Na drugą część kadencji jego miejsce ma zająć obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" badanych zapytano, czy chcieliby, aby 15 listopada – zgodnie z umową koalicyjną – Hołownia zakończył pełnienie swojej funkcji. Aż 51,4 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania było 20,7 proc. respondentów. Natomiast prawie co trzeci pytany (27,9 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.

