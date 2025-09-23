Polityk Polski 2050: Jesteśmy traktowani gorzej niż inni koalicjanci

Europoseł Polski 2050 Michał Kobosko był we wtorek gościem programu Wirtualnej Polski "Tłit". – Słychać głosy, że Polska 2050 jest ignorowana przez koalicjantów, którzy mają nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań – powiedział prowadzący Paweł Pawłowski.

– Działamy w koalicji, w której są cztery różne partie polityczne. Siłą rzeczy mamy – niestety czasem też publicznie – dyskusje, debaty czy nawet spory, zwłaszcza z największym koalicjantem, Platformą Obywatelską. Mamy umowę koalicyjną – skomentował polityk.

Rekonstrukcja rządu to "mokry kapiszon"?

– W czasie wakacji odbyła się – proszę mi wybaczyć – trochę pełzająca rekonstrukcja rządu. Pan premier Donald Tusk zapowiadał "odchudzenie" administracji rządowej i zmiany w kilku kluczowych resortach. Jako politykowi nie za bardzo wypada mi to powiedzieć, ale wiele ocen ekspertów, dziennikarzy wskazuje na to, że to trochę był mokry kapiszon. Ta rekonstrukcja nie przyniosła jakichś znaczących zmian, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu – ocenił Kobosko.

– Wiem od kolegów z partii, że niektóre zmiany personalne albo w ogóle się nie odbyły, wbrew rekomendacjom Polski 2050 na stanowiska wiceministrów. Wydaje się, że sytuacja, w której odwoływani są wiceministrowie z Polski 2050, a z innych partii nie – nie widzimy takich zmian, jeżeli chodzi o inne partie koalicyjne – daje uzasadnione poczucie, że jesteśmy być może traktowani inaczej niż pozostali koalicjanci – wskazał eurodeputowany. – Inaczej, czyli gorzej – podkreślił.

Zmiany w rządzie nie przekonały Polaków

"Czy po rekonstrukcji rządu Donalda Tuska dostrzega Pan/Pani zmianę w jakości rządzenia?" – zapytali respondentów ankieterzy United Surveys w sondażu dla Wirtualnej Polski. 70 proc. badanych stwierdziło, że nie widzi zmian na lepsze. 37,4 proc. ankietowanych wybrało opcję "raczej nie dostrzegam poprawy", a 32,6 proc. – "zdecydowanie nie dostrzegam poprawy".

Przeciwnego zdania jest zaledwie 23,4 proc. uczestników badania. 6,6 proc. pytanych nie ma zdania w tej sprawie.

