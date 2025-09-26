Ostatnie Pokolenie rozbija namioty pod Sejmem. Mają żądania wobec Hołowni

Członkowie Ostatniego Pokolenia domagają się skierowania ustawy o transporcie i klimacie do prac w komisji. Jak zapowiadają aktywiści, pozostaną przed Sejmem tak długo, jak będzie to konieczne.

"Ostatnie Pokolenie rozpoczyna okupację Sejmu. Chce dopilnować, aby Marszałek Szymon Hołownia niezwłocznie skierował ich projekt ustawy "Lex Ostatnie Pokolenie" do komisji. Wczoraj ustawę w trybie inicjatywy ustawodawczej przedłożył na ręce Marszałka Sejmu Klub Parlamentarny Lewicy. Jest to punkt przełomowy w trwającej ponad 1,5 roku walce Ostatniego Pokolenia" – czytamy w wydanym przez nich komunikacie.

Jak informują obecni na miejscu dziennikarze, namioty rozstawione przez aktywistów zablokowały m.in. ulicę Jana Matejki.

twitter

Żądania aktywistów

Ostanie Pokolenie wskazuje, że wspomniany projekt ustawy zakłada rozwiązania, które przenoszą środki z rozbudowy autostrad na kolej i autobusy, a po drugie wprowadzają wspólny bilet na połączenia regionalne za 50 zł miesięcznie. Aktywiści chcą także wprowadzenia przepisów, które do 2035 r. doprowadziłyby do tego, że 50 proc. towarów byłyby transportowane koleją.

"Ostatnie Pokolenie podkreśla rolę kolei towarowej w obronie cywilnej, ewakuacji ludności i transportu wojska, a także żąda zmniejszenia dominacji tirów w transporcie, która wywołuje emisje napędzające kryzys klimatyczny, prowadzi do wielu śmiertelnych wypadków na drogach oraz uprzykrzania życia lokalnych społeczności" – czytamy.

Przypomnijmy, że aktywiści Ostatniego Pokolenia wielokrotnie już blokowali ulice w Warszawie lub przeprowadzali budzące kontrowersje akcje, takie jak oblanie farbą pomnika warszawskiej Syrenki czy blokada jezdni na Wisłostradzie, która uniemożliwiła przejazd karetce pogotowia

Czytaj też:

Aktywiści wściekli. "Trzaskowski oszukuje ludzi!"Czytaj też:

Ostatnie Pokolenie ogłasza sukces. "Wynegocjowaliśmy spotkanie z Trzaskowskim"