Koalicja Obywatelska liderem, ale traci władzę

Badanie preferencji wyborczych Polaków przeprowadził Instytut Badań Pollster. Pierwsza jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,53 proc. – wzrost poparcia o 1,41 p.p. w porównaniu do sondażu z września. PiS ma 29,91 proc., ale straciło 2,95 p.p. Z kolei poparcie dla Konfederacji wzrosło w ciągu dwóch tygodni do 13,23 proc. (+1,42 p.p.). Chęć oddania głosu na Nową Lewicę zadeklarowało 7,34 proc. respondentów – wzrost o 0,66 p.p. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna nieznacznie straciła impet – poparcie dla niej spadło do 6,16 proc. (minus 0,50 p.p.). Partia Razem zyskała – poparcie dla niej wzrosło z 4,52 proc. do 5,46 proc.

Pod progiem Polska 2050. Partia Szymona Hołowni straciła w najnowszym badaniu 0,53 p.p., osiągając 3,61 proc. poparcia. Polskie Stronnictwo Ludowe utrzymało niski poziom poparcia – 1,37 proc. (w poprzednim sondażu 1,6 proc.).

Badanie wykonano w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Połączenie plusem do KO

Politolog Kazimierz Kik zauważa w rozmowie z "Super Expressem", że sondaż, chociaż jest korzystny dla KO, ale partia nie ma już szans na rządzenie, gdyż jej dwóch koalicjantów nie wchodzi do Sejmu. A jaki jest powód wysokich notowań partii Donalda Tuska? – Platforma nie ma sukcesów, ale nie konfliktuje się z partnerami. Przeciwnie – wkrótce połączy się ze swoimi "przybudówkami". Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński atakuje Konfederację, sądząc, że zyska jej wyborców, a efekt jest odwrotny od zamierzonego, gdyż w tym sposób osłabia swoją partię, co widzimy w wynikach sondażu – zaznacza prof. Kik.

Pod koniec października Platforma Obywatelska ma się połączyć z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Nie jest jeszcze pewne, czy będą działać jako Koalicja Obywatelska, czy powstanie nowa formacja.

