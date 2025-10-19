Szczerba zapowiada "zaskoczenie". "Przekonamy Polaków"

Europoseł KO Michał Szczerba odniósł się do zbliżającej się Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej, gdzie ma dojść do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską.

Jak wyjaśniał w Polsat News, nie będzie to "zwykłe, proste połączenie różnych bytów politycznych, ale stworzy to formułę do tego, żeby ludzie, którzy chcą się zaangażować w politykę i widzą zagrożenie ze strony różnych skrajności, które reprezentuje Robert Bąkiewicz ze swoim hejtem, nienawiścią, podżeganiem do zbrodni, będą chcieli się zaangażować". – Nowi ludzie w polityce znajdą miejsce w nowej formacji politycznej Donalda Tuska – zapewnił.

– To jest przygotowane, to nie jest coś, co zaskoczy pana lub mnie. De facto zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027, dowożąc tematy w rządzie, budując bezpieczeństwo i trwałe sojusze, fundusze europejskie, uzbrajając się po zęby – dodał Michał Szczerba.

Europoseł przekonuje, że "priorytety, które wskazuje premier, absolutnie przekonają społeczeństwo, Polki i Polaków, że ten rząd, koalicja i formacja, która na nowo się będzie otwierać, będzie zwycięska" w wyborach za dwa lata.

Jednocześnie polityk "nie potwierdził, ani nie zaprzeczył" doniesieniom o "zmianie szyldu" Platformy Obywatelskiej po połączeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. – To jest wyłączna kompetencja premiera – podsumował.

Szczerba: Rząd zrobił wszystko, co trzeba

Szczerba nawiązując do ostatnich, nieprzychylnych dla koalicji rządzącej sondaży, europoseł Koalicji Obywatelskiej przyznał, że są badania, które pokazują, że "nie jest łatwo". – Musieliśmy zmienić priorytety. (…) Ja pamiętam o kwocie wolnej. Uważam, że trzeba do niej podchodzić ewolucyjnie i zrobić pierwszy krok. Dobrobyt nad Wisłą nie będzie możliwy bez tego, że mamy spokój na wschodzie – stwierdził. Według eurodeputowanego, dotychczas "rząd zrobił wszystko, co było trzeba".

– Zbudowaliśmy silne sojusze podczas polskiej prezydencji, przekierowaliśmy wajchę na stronę bezpieczeństwa i konkurencyjności. W tej chwili Komisja Europejska nie zajmuje się tworzeniem biurokracji, ale de facto upraszczaniem przepisów – oznajmił.

