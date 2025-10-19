Sikorski jako premier ocali koalicję rządzącą? Polacy wypowiedzieli się w sondażu

SW Research na zlecenie portalu rp.pl zapytała w nowym sondażu, czy zastąpienie Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego w fotelu premiera rządu zwiększyłoby szanse koalicji rządzącej na utrzymanie władzy.

"Tak" odpowiedziało 35,9 proc. badanych.

40,9 proc. respondentów uważa, że nie.

Zdania w tej kwestii nie ma 23,1 proc. respondentów.

Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondażu, stwierdził, że "w pozytywny wpływ zastąpienia Donalda Tuska wątpi blisko połowa badanych posiadających wyższe wykształcenie (48 proc.) i taki sam odsetek osób z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców". "Ze względu na wiek opinia taka jest najbardziej popularna wśród badanych, którzy skończyli 50 lat (45 proc.)" – dodał.

Sikorski premierem? Szef MSZ uciął temat

Przy ostatniej rekonstrukcji rządu, która miała miejsce pod koniec lipca, szef MSZ Radosław Sikorski awansował na funkcję wicepremiera.

Zgodnie z ostatnim – wrześniowym – badaniem CBOS prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania – ufa mu 58 proc. badanych. Na drugim miejscu znaleźli się ex aequo wicepremierzy: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSZ Radosław Sikorski, którzy uzyskali po 45 proc. wskazań. Premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 36 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), a nie ufa 51 proc. (spadek o 3 pkt. Proc.).

Według doniesień medialnych Radosław Sikorski mógłby zastąpić do końca kadencji Donalda Tuska.

– Nie będę premierem – powiedział pod koniec września w radiowej Trójce wicepremier i minister spraw zagranicznych.