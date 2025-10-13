Prawie połowa Polaków chce, żeby Tusk odszedł

"Czy Pana(i) zdaniem, Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera?" – takie pytanie postawiono w nowym sondażu. Od jakiegoś czasu w przestrzeni medialnej pojawiają się spekulacje dot. zastąpienia Tuska przez obecnego wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

47 procent Polaków opowiada się za wymianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany – wynika z badania pracownio Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM. Przeciwnego zdania jest 32 proc. respondentów (17 proc. zdecydowanie nie chce zmiany). 21 proc. nie ma na ten temat zdania.

Młodzi nie chcą Tuska

"Największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode: aż 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje "zdecydowanie tak" (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.). W odwrotnym kierunku spoglądają najstarsi ankietowani (60+), z których 42 proc. nie chce zmieniać premiera. Podobne różnice widać również w podziale według wykształcenia – osoby z zawodowym wykształceniem częściej (53 proc.) popierają zmianę, podczas gdy wśród mających wyższe wykształcenie dominują głosy przeciw (38 proc.)" – opisuje RMF FM.

Różnice są widoczne także ze względu na preferencje polityczne respondentów. "Zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również w wysokim odsetku (73 proc.) opowiadają się za jego zmianą. Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobny wzorzec widzimy wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego: w I turze 66 proc., a w II turze 57 proc. sprzeciwiało się odwołaniu Tuska" – zauważa rozgłośnia.

