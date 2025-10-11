Hołownia powinien odejść z polskiej polityki? Zastanawiające wyniki sondażu

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Hołownia chce wicepremiera dla Polski 2050

We wtorek Szymon Hołownia poinformował, że spotkał się z Włodzimierzem Czarzastym, by omówić szczegóły dotyczące zmiany na funkcji marszałka Sejmu.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył.

Zaznaczył jednak, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Marszałek Sejmu ocenił, że nominacja zapewni "równowagę w koalicji". – Jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem – dodał.

Sondaż: Czy Hołownia powinien odejść z polskiej polityki?

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano, czy Szymon Hołownia powinien odejść z polskiej polityki.

Odpowiedzi "tak" udzieliło 55,8 proc. badanych. "Nie" stwierdziło 19,7 proc. respondentów. 24,5 proc. badanych nie ma zdania w sprawie tego, czy Szymon Hołownia powinien odejść z polskiej polityki.

Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, skomentowała, że "wycofanie się Szymona Hołowni z krajowej polityki za słuszne nieco częściej uważają kobiety (58 proc.) niż mężczyźni (53 proc.)". "Odsetek respondentów podzielających takie zdanie wzrasta wraz z wiekiem (43 proc. – najmłodsi, 60 proc. – najstarsi). Częściej niż pozostali wycofanie się obecnego marszałka z polskiego życia politycznego popierają osoby o dochodach nie wyższych niż 3000 zł netto (62 proc.)" – dodała.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 października 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

