Na ile może liczyć Polska 2050 w wyborach? Hołownia odpowiedział wprost

Marszałek Sejmu ocenia, że formacja, którą założył, także bez jego osoby może liczyć nawet na 10 proc. poparcia w najbliższych wyborach parlamentarnych.

– Ta partia uzyska w następnych wyborach między 7 a 10 proc., jeżeli ktoś z państwa chce ze mną założyć się w tej sprawie, to spieszę poinformować, że to może być ostatnia okazja, żeby założyć się z marszałkiem Sejmu, albo jedna z ostatnich – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

Jego zdaniem plotki o końcu Polski 2050 są przedwczesne i przesadzone, a na polskiej scenie politycznej jest jeszcze sporo miejsca dla jego ugrupowania.

– Oczywiście, że jest miejsce na Polskę 2050 i potrzeba, żeby Polska 2050 próbowała przywracać w polityce normalność i wreszcie ograniczać ten chory, toksyczny duopol, mimo że to nie jest łatwe, kiedy chce się brać odpowiedzialność za Polskę – mówił.

Trzęsienie ziemi w Polsce 2050

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Jednocześnie Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Petru zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

