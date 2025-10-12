Kto premierem rządu PiS - Konfederacja? Polacy wskazali nazwisko

Niemal wszystkie publikowane w ostatnim czasie sondaże wskazują, że gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne, największe szansa na przejęcie władzy w kraju miałoby Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Według ostatniego badania IBRiS dla Onetu, obie partie mogłyby liczyć łącznie 248 mandatów. Teraz ta sama pracownia zadała Polakom inne pytanie: "Jeżeli za dwa lata po wyborcach parlamentarnych PiS i Konfederacja stworzą nowy rząd, to kto Pan/i zdaniem powinien zostać premierem nowego rządu?".

Kto na czele rządu PiS z Konfederacją? Oto faworyt Polaków

Wyniki sondażu pokazują, że najwięcej respondentów, bo 27,5 proc., widzi w tej roli Mateusza Morawieckiego.

Na drugim miejscu, z wynikiem 14,5 proc., uplasował się Krzysztof Bosak. Ostatnie miejsce na podium należy do Sławomira Mentzena, którego na czele rządu widzi 11,6 proc. pytanych.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Tobiasz Bocheński (4,3 proc.) oraz Przemysław Czarnek (3,7 proc.).

Kaczyński daleko w tyle

Co ciekawe, w scenariusz, w którym to Jarosław Kaczyński staje na czele rządu Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji wierzy jedynie 1,5 proc. osób biorących udział w badaniu. Jeszcze niżej respondenci ocenili tu szanse byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka – 1 proc. i posła Konfederacji Przemysława Wiplera – równie z 1 proc.

"Opcja 'ktoś inny' zebrała 2,5 proc. głosów, natomiast najwięcej — bo aż 32,6 proc. — uzyskała odpowiedź 'nie wiem/trudno powiedzieć'" — czytamy.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 8-9 października 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

