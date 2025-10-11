Semka o manifestacji PiS: Kaczyński dokonał pasowania Czarnka

Ponad dwie godziny trwała zorganizowana przez PiS w Warszawie manifestacja pod hasłem "W obronie Polski. "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!". Przebieg wydarzenie komentował na antenie Telewizji Republika Piotr Semka z "Do Rzeczy".

– PiS wybrał dwa tematy, rolnictwo i kwestię migracyjną. W ogóle nie ruszano praworządności, chociaż ostatnio mieliśmy kilka takich agresywnych działań ministra Żurka. Wyraźnie uznano, że te dwie rzeczy. To prawdopodobnie wynik badań socjologicznych – zauważył publicysta

– Mieliśmy przy okazji przekrój tego, jak wygląda ta czołówka, czyli Jarosław Kaczyński, Beata Szydło – bardziej na zasadzie postaci, która jest bardzo lubiana w "ludzie PiS-owskim" i trójka polityków, wśród których będzie rozgrywać się rywalizacja dot. następcy po Jarosławie Kaczyńskim – zwrócił uwagę komentator.

Semka nawiązał do słów prezesa PiS nt. Przemysława Czarnka. – To dla Czarnka pewnie musiało być bardzo miło. Było jego pasowaniem na polityka bezpośredniej trójki frontmanów PiS. Każda partia musi się co jakiś czas policzyć. Tutaj było wyraźnie rozpoczęcie sezonu jesiennego. Zakończenie etapu, który był satysfakcją po korzystnych też dla PiS wyborów prezydenckich. Co charakterystyczne, wyciszono tonacje krytyki wobec Konfederacji. Nie wiem, czy nie chciano psuć głównych przekazów czy to wysłanie czegoś w rodzaju gałązki oliwnej – ocenił Piotr Semka.

Czarnek na manifestacji PiS. "Widzę zdrowy rozsądek na pięknych twarzach"

Były minister edukacji zabrał głos podczas manifestacji PiS, którą zorganizowano na Placu Zamkowym. – Dzień dobry normalna Polsko! Dzień dobry normalni Polacy! Widzę zdrowy rozsądek na pięknych twarzach Polaków-patriotów – rozpoczął swoje wystąpienie.

– Wbrew temu, co mówił i pewnie powtarza gdzieś w duchu ten, który jeszcze przez chwilę stoi na czele rządu i szkodzi Polsce, polskość to normalność! Polacy to normalni, zdroworozsądkowi ludzie. Piękni patrioci, którzy z dumą patrzą w przeszłość i z dumą budują nowoczesną, wspaniałą dla przyszłych pokoleń Polskę – podkreślał Czarnek. Przywołał słowa św. Jana Pawła II wygłoszone podczas pierwszej pielgrzymi do ojczyzny o tym, aby nie podcinać korzeni.

