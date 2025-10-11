"Nie był dotąd premierem, ale pewnie będzie". Znamienne słowa Kaczyńskiego

W sobotę o godz. 14:00 na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęła się manifestacja pod hasłem "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!", organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Biorą w niej udział czołowi politycy PiS, na czele z prezesem partii.

– Jestem dzisiaj tylko uzupełnieniem pana Rafała [Bochenka, rzecznika PiS – przy. red.], który zawsze znakomicie prowadzi takie spotkania. Ja tylko zapowiadam. Za mną dwoje premierów: pani premier Szydło, pan premier Morawiecki. Za mną także pan premier – bo był wicepremierem, a grzeczność nakazuje mówić w tej sytuacji "premier" – pan Mariusz Błaszczak. I wreszcie, nie był dotąd premierem, ale pewnie będzie – pan minister Przemysław Czarnek – rozpoczął swoje przemówienie Jarosław Kaczyński.

– Oni rozwiną mój wstęp do tego dzisiejszego spotkania. Zwołaliśmy tutaj państwa najpierw tylko w jednej sprawie, czyli nielegalnej migracji. Później dodaliśmy jeszcze Mercosur. Dziś rolnictwo przeżywa tragedię, kompletny upadek. To jest wydarzenie na miarę rewolucji. To jest droga w stronę upadku polskiej wsi, polskiego rolnictwa – dodał.

– Gdzie nie spojrzeć, tam mamy do czynienia z najróżniejszymi, bardzo złymi, bardzo groźnymi wydarzeniami – kontynuował.

