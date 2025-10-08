Kaczyński znów ostro o Mentzenie. "Jest nieporozumieniem"

– Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim – stwierdził w Radiu Zet jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Gdyby Karol Nawrocki był takim gospodarzem paktu senackiego szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie. Znaczy z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać – tłumaczył.

– Natomiast Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem ewentualnej szerokiej listy. Karol Nawrocki byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia – dodał Mentzen.

W dalszej części rozmowy ocenił, że dopóki liderem PiS będzie Jarosław Kaczyński, a jego "prawą ręką" Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko o porozumienie między dwoma ugrupowaniami. – Gdyby oni odeszli, porozumienie jawi się jako coś możliwego do zrobienia. Jeżeli nie dojdzie do odejścia, to pewnie nie będzie żadnego porozumienia – podkreślił.

Kaczyński odpowiedział Mentzenowi. Chodzi o pakt senacki

Do tych słów odniósł się w trakcie konfederacji prasowej Jarosław Kaczyński. – Łączenie takich propozycji z obraźliwymi występami pokazuje tylko jedno – obecność pana Mentzena w polityce jest pewnym nieporozumieniem – powiedział. Jak zaznaczył, politycy powinni cechować się odpowiednim poziomem kultury i wiarygodności.

– Racjonalni ludzie, jako tako wychowani, nie rzucają całkowicie nieprawdziwych oskarżeń i mogą ze sobą rozmawiać. Ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki – mówił dalej.

Kaczyński podkreślił, że obecnie nie toczą się żadne rozmowy między PiS-em a innymi formacjami w sprawie paktu senackiego. – Żadnych rokowań nie ma. To są tylko wewnętrzne dyskusje w partii – oznajmił.

Prezes PiS zaznaczył, że sama idea paktu senackiego z udziałem prezydenta Nawrockiego jest "racjonalna". – Łatwo obliczyć, że gdyby nasza strona zawarła taki pakt, byłby on efektywny, i to bardziej niż z tamtej strony. Dlatego jest o czym mówić – wskazał.

Czytaj też:

Pakt senacki prawicy? Zaskakująca propozycja posła PiSCzytaj też:

PiS czy PO? Bosak o możliwej koalicji