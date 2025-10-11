Mentzen nie odpuszcza PiS. "Będziemy to robić za każdym razem"

W sobotę o godz. 14:00 na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęła się manifestacja pod hasłem "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!", organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Głos ze sceny zabrali: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak oraz Przemysław Czarnek. W wydarzeniu udział wzięli również politycy i działacze Konfederacji. Przynieśli baner z napisem: "Rząd PiS wydał 366 tysięcy wiz dla imigrantów z Afryki i Azji". "Jednak pojawiliśmy się na manifestacji PiS przeciwko imigracji:-) PiS manifestujący przeciwko imigracji jest tak wiarygodny, jak Tusk chwalący się zaporą na granicy z Białorusią. W obu tematach Tusk z Kaczyńskim są siebie warci. Może dlatego przyszło tak mało ludzi?" – napisał na platformie X jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Później polityk szerzej odniósł się do relacji z formacją Jarosława Kaczyńskiego. Zwracając się do kierownictwa PiS zapowiedział, że Konfederacja będzie zawsze przypominać o błędach rządów z lat 2015-2023.

Mentzen zapowiada, że nie odpuści PiS

"Drogie władze PiS! Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów co wy. Za każdym razem, gdy będzie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi, będziemy tam, żeby przypomnieć, że to wy się na niego zgodziliście. Za każdym razem, gdy będziecie krytykować wysokie zadłużenie, będziemy przypominać, że to wasze rozdawnictwo do tego zadłużenia doprowadziło. Za każdym razem, gdy będziecie krytykować podnoszenie podatków, będziemy przypominać, że nikt nie komplikował podatków jak wy i nikt ich tyle nie podnosił"

– zapowiada Mentzen.

"Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy. A wyglądały tak źle, że większość Polaków wolała nawet Tuska od was. Nie pozbędziecie się nas, nie uciszycie nas, nie zagłuszycie nas. Mamy dosyć waszej hipokryzji i zakłamania! Tusk i Kaczyński muszą odejść! Czas na prawdziwą zmianę!" – podsumował jeden z liderów Konfederacji.

