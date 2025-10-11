Czarnek: Widzę zdrowy rozsądek na pięknych twarzach Polaków-patriotów

Były minister edukacji zabrał głos podczas manifestacji PiS, którą zorganizowano na Placu Zamkowym. – Dzień dobry normalna Polsko! Dzień dobry normalni Polacy! Widzę zdrowy rozsądek na pięknych twarzach Polaków-patriotów – rozpoczął swoje wystąpienie.

– Wbrew temu, co mówił i pewnie powtarza gdzieś w duchu ten, który jeszcze przez chwilę stoi na czele rządu i szkodzi Polsce, polskość to normalność! Polacy to normalni, zdroworozsądkowi ludzie. Piękni patrioci, którzy z dumą patrzą w przeszłość i z dumą budują nowoczesną, wspaniałą dla przyszłych pokoleń Polskę – podkreślał Czarnek. Przywołał słowa św. Jana Pawła II wygłoszone podczas pierwszej pielgrzymi do ojczyzny o tym, aby nie podcinać korzeni.

Czarnek: Trzeba pytać, czy to normalne

– A jakie to korzenie? Z jakich korzeni wyrasta to pięknie miasto? To korzenie chrześcijańskie. Nie ma Polski, polskości bez chrześcijaństwa. Kto walczy z chrześcijaństwem, walczy z Polską. Zastanówmy się, kto nami rządzi i odpowiedzmy na kilka pytań. Czy to normalne, że polski rząd walczy z chrześcijaństwem, religią, etyką, wychowaniem do życia w rodzinie, polską młodzieżą, uczniami? Czy to normalne, że zamiast uczyć młodego człowieka, kim jest, jak wygląda, próbuje go deprawować, niszczyć, demoralizować? Czy to normalne? Czy jest normalne, że polski rząd gardzi polskimi dziejami, tradycją, przeszłością i wyrzuca ze szkół Historię i Teraźniejszość lektury, które przenoszą kod kulturowy na następne pokolenia? – pytał zgromadzonych na manifestacji polityk PiS.

Demonstrację zorganizowano pod hasłem "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!". Głos zabrali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, byli premierzy Beata Szydło i Mateusz Morawiecki, a także szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:

"Unia pęka przed Karolem". Morawiecki: Brawo panie prezydencie!Czytaj też:

Szydło mocno: Wtedy do nich strzelali, teraz chcą ich zlikwidować