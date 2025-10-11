Szydło mocno: Wtedy do nich strzelali, teraz chcą ich zlikwidować

W sobotę o godz. 14:00 rozpoczęła się wielka manifestacja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!".

Głos ze sceny zabrała była premier Beata Szydło. – Przyjechaliśmy tutaj z całej Polski. Jesteśmy z różnych miast, z małych miasteczek, ze wsi. Jesteśmy tutaj, bo łączy nas Polska. Jest przy nas troska o naszą ojczyznę. Jesteśmy tutaj, bo wiemy, że wtedy, kiedy dzieje się źle, musimy się jednoczyć, musimy wszyscy razem stanąć przeciwko tym, którzy podnoszą rękę na Polskę. A dzisiaj niestety jest to ekipa Tuska. Mówię "niestety", bo jest to polski rząd – powiedziała europoseł PiS.

– Pamiętacie 2015 rok? Jaka wtedy była energia, moc. Byliśmy wszyscy razem. Było nas wielu. Potem były nas miliony. I te miliony zwyciężyły. I dzięki temu Polska się zmieniła, stała się krajem bezpiecznym, uczciwym, dbającym o każdego. Każdy Polak miał wtedy równe szanse, żeby spełniać swoje marzenia, żeby bezpiecznie żyć. Dzisiaj musimy zrobić to samo, ale musi być nas jeszcze więcej. Musimy się jednoczyć, biało-czerwona drużyno! Musimy zaprosić wszystkich tych, którzy dzisiaj widzą, co się dzieje w Polsce, i martwią się o swoją przyszłość – wskazała.

Szydło: Tusk zrujnował Polskę

Szydło podkreśliła, że "nie można wierzyć Tuskowi, ale nie można też wierzyć tym, którzy rządzą w Unii Europejskiej". – Tusk zrujnował Polskę, zniszczył wszystkie ambitne projekty, który miały dać nam szansę prorozwojową. Czy wierzycie temu człowiekowi, który w kampanii wyborczej mówił, że nie podwyższy wieku emerytalnego? Potem to zrobili, myśmy to odwrócili. Czy wierzycie, że nie zabierze 800 plus, 13. i 14. emerytury? Czy wierzycie mu? – pytała zgromadzonych. Tłum skandował: "Nie!".

– W Polsce ponad 150 dużych firm chce złożyć wniosek o zwolnienia grupowe. To ponad 70 tys. pracowników. A to tylko oficjalne dane. Każdego dnia czytamy, słyszymy o kolejnych firmach, które zamykają swoją działalność. Ludzie lądują na bruku. PKP Cargo, Poczta Polska, Jastrzębska Spółka Węglowa – symbol polskiego górnictwa. Wtedy do nich strzelali, teraz chcą ich zlikwidować – grzmiała była premier.

Kłopoty polskiej spółki

Według medialnych doniesień, JSW zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. "W pierwszym półroczu 2024 r. JSW odnotowała 2,075 mld zł straty netto. Przychody ze sprzedaży spadły o 1,461 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 4,715 mld zł. Główną przyczyną pogorszenia wyników były spadki cen węgla koksowego i energetycznego" – podało rmf24.pl.

Na tym nie koniec trudności. Spółka wykorzystuje bowiem środki zgromadzone w funduszu stabilizacyjnym, w którym pozostało zaledwie 260 mln zł. Media zwracają uwagę, że na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto tego funduszu wynosiła 5,719 mld zł.

Czytaj też:

"Nie dajcie się oszukać". Kaczyński przestrzega w sprawie zapowiedzi TuskaCzytaj też:

"Nie był dotąd premierem, ale pewnie będzie". Znamienne słowa Kaczyńskiego