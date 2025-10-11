"Nie dajcie się oszukać". Kaczyński przestrzega w sprawie zapowiedzi Tuska

Na placu Zamkowym w Warszawie w sobotę po godz. 14:00 rozpoczęła się demonstracja zorganizowana przez PiS „STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!”.

Na początku głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Trzeba w tym dzisiejszym, trudnym czasie mówić tym, którzy rządzą, tak naprawdę jedno słowo – "do widzenia" – ocenił.

Pakt migracyjny. Kaczyński odpowiada Tuskowi

Do zebranych na demonstracji zaapelował, aby nie dali się oszukać, bo – jak stwierdził – "to są stare gry".

– Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił, że trzeba będzie karać Polskę, bo takie jest prawo za to, że nasz rząd potrafił doprowadzić do tego, że ta umowa nie weszła wtedy w życie i trwało to przez wiele lat. Dziś nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będziemy mieli imigracji. Nie dajcie się oszukać, to są stare gry – mówił.

Powtórzył, że "to są gierki, oni (rząd KO – PAP) mają w tym poparcie Unii Europejskiej". – Tak, jak mieli, kiedy myśmy rządzili – dodał.

– Powiem państwu, to może być tak, że jeżeli w 2026 roku nie dojdzie do wyborów, to to się jeszcze przedłuży na 2027, bo oni po prostu chcą wygrać wybory. To takie gierki, mają w tym poparcie kierownictwa Unii Europejskiej, tak jak mieli wtedy, kiedy myśmy rządzili, ale w końcu ten dzień nastąpi. Trzeba tutaj powiedzieć twarde "nie". Mogą sobie zawierać swoje pakty, my mówimy „nie”, twarde "nie" – mówił.

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na stan budżetu państwa.

– Weźmy dzisiaj stan polskiego budżetu. To rozpad finansów publicznych – tak to trzeba nazwać. To, co nam przygotowują, to kompletna klęska i trzeba jej zapobiec – mówił.

Dodał, że "ta klęska obejmuje coś jeszcze dalej idącego". – Ten poziom łamania, deptania prawa, deptania Konstytucji to jest w gruncie rzeczy nic innego jak zniszczenie podstaw państwa, dzisiaj Konstytucja po prostu nie obowiązuje – stwierdził.

