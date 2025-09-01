Kaczyński przestrzega. "Nie wygląda tak pięknie, jak mówił Tusk"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił podczas konferencji prasowej, że "życie gospodarcze nie wygląda tak pięknie, jak to ostatnio premier Tusk przedstawiał". – Mówił o dobrym poziomie wzrostu. Nie przeczymy, że 3,75 proc. czy 3,85 proc. rocznie to jest dobre tempo rozwoju, jak na polski poziom PKB na głowę mieszkańca – mówił.

Podkreślił jednak, że "tyle tylko, iż uzyskiwanie takiego wzrostu przy pomocy ogromnego deficytu budżetowego, to jest metoda stara, znana, ale naprawdę na bardzo krótkich nogach". – To może doprowadzić do niezwykle ciężkiego kryzysu w sferze finansów publicznych, ale oczywiście ten kryzys w finansach publicznych przekłada się następnie na szerszy kryzys gospodarczy – dodał.

Projekt budżetu na 2026 rok. Jaki deficyt?

W czwartek rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Dochody mają wynieść około 647 mld zł, wydatki – około 919 mld zł. Deficyt w budżecie na przyszły rok ma być nie większy niż 272 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB. Po stronie wydatków zaplanowano m.in. 247,8 mld zł na ochronę zdrowia i 200 mld zł na obronność.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił na konferencji prasowej w czwartek, że "prognozowane dochody na 2026 roku wynoszą blisko 44 mld zł więcej w porównywaniu do wykonania budżetu w roku 2025roku". – Ta prognoza została obniżona z uwagi na niższą od planowanej inflację – poinformował.

Zgodnie z założeniami, przy wykorzystaniu pełnego limitu deficytu na rok 2026, relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku wyniesie 53,8 proc., a relacja kwoty PDP (państwowego długu publicznego) netto wyniesie 52,6 proc. Minister Andrzej Domański podkreślił, że "obie te pozycje pozostają poniżej progu ostrożnościowego, zapisanego w ustawie o finansach publicznych". – Przewidywana relacja długu według definicji unijnej do PKB wyniesie 66,8 proc. PKB na koniec 2026 roku. Po skorygowaniu o część pożyczkową KPO będzie to 63,7 proc. – dodał.

Premier Donald Tusk napisał w czwartek na platformie X, że przyjęty projekt budżetu na 2026 rok to "największa armia, największy wzrost gospodarczy, największe inwestycje, koniec drożyzny, niskie bezrobocie". "Ceną za to jest wysoki deficyt, ale pod kontrolą" – dodał.

