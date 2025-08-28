Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Jaki będzie deficyt?

– Rząd przyjął wstępną wersję budżetu na rok 2026. Ten budżet trafi jutro do Rady Dialogu Społecznego. (…) W przyjętym przez nas w ustawie budżetowej na rok 2026 w scenariuszu makroekonomicznym wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,5 proc. – powiedział Domański podczas konferencji prasowej w czwartek.

Dodał, że w tym roku rząd oczekuje wzrostu dynamiki PKB o 3,4 proc. Przekonywał, że Polska to w tej chwili najszybciej rosnąca duża unijna gospodarka.

– Z kolei inflacja – ta inflacja CPI – w przyszłym roku średniorocznie będzie na poziomie 3 proc. Przy prognozowanym przez nas wzroście wynagrodzeń o 6,4 proc. oznacza to, że kolejny raz realna wartość wynagrodzeń Polaków wyraźnie wzrośnie – stwierdził minister.

Budżet państwa na 2026 rok. Ponad 270 mld zł deficytu

Domański przekazał, że deficyt budżetowy w roku 2026 wyniesie około 271,7 mld zł, czyli 6,5 proc. PKB. Dodał, że dochody budżetu w 2026 r. wyniosą około 647 mld zł, a wydatki około 918,9 mld zł.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu na przyszło rok zapisano 5 mld zł na budownictwo społeczne. "To aż 2,5 razy więcej niż w tym roku" – podkreśliła.

Wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział, że deficyt w projekcie budżetu na 2026 rok będzie wysoki, "za wysoki, by być szczęśliwym", ale obejmuje on m.in. 200 mld zł wydatków na obronność.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2026, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 3 proc. Zgodnie z propozycją, płace w "budżetówce" mają wzrosnąć w przyszłym roku o 3 proc., zaś stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 4,9 proc.

